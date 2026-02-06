TPS para Haití y otros países se mantiene vigente: Juez federal

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos haitianos continuará vigente tras la decisión de un juez federal en Estados Unidos. El fallo, emitido el lunes 2 de febrero por un tribunal del Distrito de Columbia, frena de manera provisional la terminación del programa mientras se desarrolla una revisión judicial.

Esta determinación, que representa un alivio inmediato para miles de personas beneficiadas con el TPS, también tiene implicaciones para ciudadanos de otros países que se encuentran en la misma situación migratoria.

Por qué se extiende el TPS para los haitianos en EE.UU.

Según reseña el portal Lexology, especializado en inteligencia jurídica, la jueza federal Ana Reyes ordenó suspender la fecha de entrada en vigor de la cancelación del TPS para los ciudadanos haitianos. La medida se tomó un día antes de que la terminación del programa entrara oficialmente en vigor, prevista para el 3 de febrero.

Para sustentar su decisión, el tribunal se basó en una disposición legal que permite a las agencias y a los tribunales posponer la aplicación de medidas administrativas “según lo exija la justicia”, mientras dichas decisiones son revisadas por el sistema judicial.

De esta manera, el TPS para Haití se mantiene activo mientras continúa el proceso legal.

Con la orden judicial en vigor, los haitianos protegidos por el TPS pueden seguir trabajando legalmente en Estados Unidos, siempre que no existan otros factores legales que los descalifiquen, permanecen protegidos contra la detención y la deportación mientras el litigio siga su curso.

El sitio web también destaca que, para los empleadores, la decisión trae claridad temporal: no están obligados a realizar una nueva verificación de elegibilidad laboral en el Formulario I-9 para los trabajadores haitianos bajo TPS en este momento. Esto evita interrupciones laborales y posibles sanciones administrativas mientras se resuelve el caso.

Casos similares que afectan a otros países

El fallo del Distrito de Columbia no es un hecho aislado. En diciembre, un tribunal federal de California emitió una orden similar que mantiene el TPS para ciudadanos de Nepal, Nicaragua y Honduras. En ese caso, el tribunal concedió una sentencia parcial a favor de los demandantes bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, aunque el gobierno federal ya presentó una apelación.

Asimismo, el 30 de diciembre, un tribunal federal de Massachusetts suspendió la cancelación del TPS para ciudadanos de Sudán del Sur, utilizando el mismo fundamento legal invocado posteriormente por la jueza Reyes.

Estos precedentes refuerzan una tendencia judicial que busca preservar el statu quo del TPS mientras se revisan los méritos legales de las decisiones del DHS.

