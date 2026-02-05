Las tarjetas de ICE que causan polémica en Colorado: qué significan

Como si fuese el ‘Joker’, el enemigo de Batman en Ciudad Gótica, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han generado una nueva polémica en Colorado. Tras el arresto de unos inmigrantes en el condado de Eagle, los uniformados dejaron en el vehículo abandonado una tarjeta con el as de espadas, indicando el nombre de la agencia, dirección y teléfono.

Un reporte publicado en The Intercept detalló que un testigo grabó la escena con su teléfono, mientras los familiares acudían al lugar tras perder contacto con sus seres queridos.

Cuando estos llegaron al sitio de la detención, los inmigrantes ya habían sido trasladados por agentes federales. Sin embargo, dentro de los autos encontraron una carta o tarjeta personalizada, identificada como “Oficina de Campo de ICE en Denver”.

El significado histórico del as de espadas que dejaron los agentes de ICE

La imagen del as de espadas (o as de picas en otras versiones) tiene una carga simbólica documentada desde la guerra de Vietnam. Según indica el sitio web, durante aquel conflicto las tropas estadounidenses solían dejar este tipo de cartas sobre los cuerpos de combatientes vietnamitas como forma de intimidación psicológica.

Registros del Congreso de 1966 señalaban que, debido a supersticiones atribuidas al as de picas, la Compañía de Naipes de EE.UU. llegó a suministrar miles de estas cartas a unidades militares en Vietnam. Fotografías oficiales muestran ases colocados en las bocas de personas fallecidas o acompañados de mensajes con referencias explícitas a la muerte.

Las tarjetas halladas en Colorado parecen evocar ese legado. Son en blanco y negro, de aproximadamente 10 por 15 centímetros, con una espada estilizada en el centro, una “A” en las esquinas y la leyenda “Oficina de Campo de ICE en Denver”, seguida de la dirección y el teléfono del centro de detención de ICE en Aurora.

Alex Sánchez, presidente y director ejecutivo de Voces Unidas, expresó su rechazo: “Estamos indignados por las acciones de ICE en el condado de Eagle. Dejar una carta de muerte racista tras atacar a trabajadores latinos es un acto de intimidación. No se trata de seguridad pública. Se trata de miedo y control. Tiene sus raíces en una larga historia de violencia racial”.

Sánchez aseguró que su organización recuperó cartas idénticas en dos vehículos distintos, pertenecientes a familias diferentes. “No eran de una baraja manipulada. Fueron diseñadas con este legado en mente. Estaban impresas en papel y recortadas a la medida de una carta”, afirmó.

El DHS investigará el caso

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó a 9News, que la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE realizará una investigación exhaustiva y tomará las medidas oportunas y rápidas.

Asimismo, legisladores demócratas de Colorado enviaron una carta a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, solicitando una investigación independiente, apuntó Colorado Sun. En el documento exigen “un informe formal y detallado sobre las actividades de ICE en el condado de Eagle”, así como la intervención de la Oficina del Inspector General y confirmación escrita de posibles sanciones.

Te puede interesar:

· Nuevo México aprueba ley para prohibir los centros de detención de ICE en el estado

· Todo inmigrante detenido por ICE tiene alta probabilidad de ser deportado, según nuevo reporte

· Visa H-1B cambia las reglas y eleva la presión sobre empleadores y profesionales





