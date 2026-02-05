Todo inmigrante detenido por ICE tiene alta probabilidad de ser deportado, según nuevo reporte

Bajo el gobierno del presidente Donald Trump, las personas detenidas por agentes de Inmigración y Control de Adunas (ICE) tienen mayor probabilidad de ser procesadas para su deportación, revela un reciente reporte del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la UCLA.

“La cuadruplicación (4x) de los arrestos resultó en un aumento aún mayor (4.6x) en las deportaciones debido al aumento del espacio de detención y la disminución de las liberaciones”, revela el reporte. “El gobierno prácticamente triplicó el número de camas de detención utilizadas para las personas arrestadas dentro de Estados Unidos”.

El análisis se realiza con base en información obtenida tras un pleito legla del Centro de Derecho y Política de Inmigración y se trata del primero publicado por el Proyecto de Datos de Deportación con sede en la Facultad de Derecho de la UC Berkeley.

El reporte enfatiza que no existe un recuento confiable, al menos oficial, sobre las deportaciones durante el primer año del gobierno del presidente Donald Trump, por ello decidieron revisar en la tendencia de deportaciones considerando los arrestos.

“En lugar de producir un recuento total, nos centramos en una tendencia clave: el número de deportaciones a lo largo del tiempo después de un arresto y detención por parte de ICE”, exponen. “El número [de deportaciones] se cuadruplicó: hubo 4.6 veces más deportaciones después de un arresto y detención por parte de ICE en el último mes de los datos (del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2025) que durante el mes promedio en la segunda mitad de 2024″.

En su reporte anual sobre aspectos migratorios, la Casa Blanca presumió la deportación de 650,000 personas y afirmó que 400,000 personas son “criminales”, sin proporcionar detalles o algún desglose confiable de sus estadísticas.

El reporte de UCLA indica que los arrestos por parte del ICE se cuadruplicaron en distintos espacios, incluyendo detenciones en la calle “como las transferencias de la custodia penal a la custodia migratoria del ICE”. Es decir, la entrega de personas arrestadas por autoridades locales o estatales a la agencia migratoria.

Arrestos en calle aumentaron

El reporte elaborado por Graeme Blair, profesor de Ciencias Políticas, UCLA, y David Hausman, profesor Adjunto, Facultad de Derecho de UC Berkeley, señala un incremento de los arrestos en calle, los cuales aumentaron por más de 11.

“Los arrestos en la calle de esta magnitud son un fenómeno nuevo”, indican.

La tendencia de los agentes de ICE en las detenciones derivó en un menor enfoque en personas con condenas penales.

“Estos cambios provocaron un aumento de más de siete veces en los arrestos de personas sin condenas penales”, se expone.

La llamada “Gran y Hermosa Ley” permitió a ICE aumentar sus recursos para la retención de personas, ya que el número de camas de detención diarias aumentó más del triple, pasando de un promedio diario de alrededor de 13,000 en la segunda mitad de 2024 a más de 43,000.

“[Los] recursos [aprobados por el Congreso] resultaron principalmente en que más personas fueran retenidas en las instalaciones existentes; las nuevas instalaciones representaron solo alrededor de un tercio del aumento”, se expone.

Aumento en infraestructura

Se agrega que hubo un incremento en la infraestructura para retener a las personas, contabilizado a través de camas.

“Ese aumento de capacidad se debió tanto a la nueva financiación (para nuevos centros de detención y más camas en los centros existentes) como a la disminución de los arrestos en la frontera”, se expone. “Una vez arrestados, pocos [inmigrantes] fueron liberados”.

La tasa de deportación dentro de los dos meses posteriores a la detención inicial aumentó “una cuarta parte”, a pasar del 55% al ​​69%, se agrega.

“Quizás debido a la menor tasa de liberación, las salidas voluntarias (que son poco frecuentes en comparación con las expulsiones) se multiplicaron por 21”, expone el reporte.

