Donald Trump pierde la compostura y tacha de “imbécil” a uno de sus compañeros de partido

Molesto de ver cómo constantemente se opone a sus políticas, el presidente Donald Trump perdió la compostura y llamó “imbécil” a Thomas Massie, representante por Kentucky.

Sin importar que también sea miembro del Partido Republicano, el mandatario de la nación no se contuvo durante su participación en el Desayuno Nacional de Oración llevado a cabo Washington y despotricó en contra del político originario de Virginia Occidental señalando que, pesea haber votado en contra del paquete con cinco proyectos de ley, a través del cual se puso fin al cierre de gobierno, su agenda propuesta para sacar al país adelante seguirá vigente.

“Si lleváramos a cabo una reforma del bienestar social, si hiciéramos lo más grande en la historia de la religión, no importaría lo que hiciéramos, por muy bueno que fuera. No importa lo que hagamos, para este imbécil, sea lo que sea.

Pondremos [las cinco cosas más importantes] en un solo proyecto de ley. Conseguiremos el 100% de los votos, excepto el de un tipo llamado Thomas Massie. Hay algo que no va bien con él. Le llamamos Rand Paul Jr.”, expresó.

Thomas Massie es de los pocos republicanos que se niegan a respaldar varias de las políticas promovidas por Donald Trump. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Massie lleva años dándole la espalda a Trump al votar en contra de las iniciativas que presenta y en su momento, junto con el demócrata Ro Khanna, representante por California, patrocinó un proyecto de ley para detener la participación estadounidense en el conflicto entre Israel e Irán.

Además, encabezó la iniciativa para que se publicaran los archivos relacionados con Jeffrey Epstein cuando Trump se oponía a ello.

Por si eso fuera poco, el republicano votó en contra de la ley “One Big Beautiful Bill” creada por el Partido Republicano el verano pasado.

En su momento, el mandatario de la nación prácticamente lo etiquetó como prácticamente un anticonservador que no debía continuar en su partido.

“El congresista Thomas Massie de Kentucky no es MAGA, aunque le guste decir que sí. En realidad, MAGA no lo quiere, no lo conoce y no lo respeta”, escribió Trump en su momento en la plataforma Truth Social.

Sin embargo, el representante por Kentucky no es el único que se opone a las ideas del presidente, al menos eso quedó evidenciado en la votación que puso fin al cierre de gobierno donde 21 republicanos sufragaron en contra del plan presentado.

