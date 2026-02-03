Trump firma proyecto de ley de financiación para poner fin al cierre de gobierno

Donald Trump firmó este martes una ley de financiamiento masivo que pone fin al cierre parcial del gobierno 2026, tras solo tres días de la fecha límite.

La medida asegura la operación de la mayoría de las agencias federales, pero genera un nuevo reto de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cuya prórroga expira en apenas dos semanas, el 14 de febrero.

El paquete de gasto fue aprobado por la Cámara de Representantes en una ajustada votación de 217 a 214, con 21 republicanos y 21 demócratas en contra. La medida incluye cinco proyectos de ley de gastos anuales y una prórroga temporal para el DHS, aunque excluye algunas prioridades conservadoras, generando tensiones dentro del Partido Republicano.

✍️INTO LAW: President Donald J. Trump signs a fiscally responsible package that SLASHES wasteful federal spending while supporting critical programs that keep our nation SAFE, SECURE, & PROSPEROUS.



BIG WIN for the American People 🇺🇸 pic.twitter.com/t5i0CKBvtS — The White House (@WhiteHouse) February 4, 2026

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, tuvo que negociar intensamente con los legisladores más reticentes para lograr la aprobación de la medida y evitar un cierre más prolongado como el que afectó al gobierno federal durante 43 días el otoño pasado.

Aunque el cierre se detuvo rápidamente, las agencias de inmigración como ICE continuarán recibiendo fondos gracias a una inyección aprobada el año pasado, por lo que sus operaciones no se verán interrumpidas. Sin embargo, la expiración próxima de los fondos del DHS vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre reformas en la forma en que las agencias de control migratorio operan, un tema que será central en las negociaciones del Capitolio durante las próximas semanas.

Expertos señalan que la firma de esta ley de gasto masivo refleja un intento de Trump y los líderes republicanos por mostrar unidad y estabilidad, evitando el impacto económico y social de un cierre prolongado, pero que el DHS y la política migratoria seguirán siendo puntos de conflicto antes de mediados de febrero.

Sigue leyendo: