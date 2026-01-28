¿Por qué ICE necesita más dinero del Congreso si todavía tiene miles de millones?

El Senado debate el paquete presupuestal del gobierno del presidente Donald Trump, incluida la ley de Seguridad Nacional, donde la Cámara de Representantes incluyó fondos adicionales para la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sin ninguna exigencia sobre respeto a derechos civiles y humanos de los inmigrantes.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), condicionó el respaldo al proyecto presupuestal, como que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) termine con los patrullajes itinerantes, así como endurecer las normas sobre las órdenes judiciales.

También se busca que ICE pueda rendir cuentas sobre posibles abusos y mantener un código de conducta unificado para los agentes, incluso que los oficiales no operen con el rostro cubierto.

Para Margy O’Herron, experta en leyes y política migratoria del Brennan Center for Justice, las agencias migratorias del DHS no deberían obtener más fondos, debido a que el año pasado se le asignaron más de $170 mil millones de dólares.

“Solo han gastado una fracción de sus enormes presupuestos, gran parte de ellos en redadas violentas contra inmigrantes y manifestantes”, señaló la experta en un análisis compartido en X.

En julio, el Congreso asignó a DHS el enorme monto de $170 mil millones además de lo que había recibido en 2025, con lo que su cuenta para la aplicación de las leyes de inmigración aumentó muchísimo.

Agregó que de esos fondos $85 mil millones “estuvieron a disposición de ICE de inmediato”.

“La ley de financiamiento de julio también agregó $65 mil millones adicionales al presupuesto de $20 mil millones de la CBP para 2025, con lo que aumentó sus fondos a más del doble del presupuesto militar completo de nuestros vecinos más cercanos, Canadá y México, juntos”, señaló la experta.

La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, de la que depende la Patrulla Fronteriza, ha participado en los operativos más violentos contra inmigrantes y en represión de manifestantes en Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, donde Renee Good y Alex Pretti murieron a balazos perpetrados por agentes.

O’Herron agrega que ICE “ha gastado aproximadamente el 2.5%” del presupuesto que actualmente tienen disponible y con el cual se contrataría a unos 10,000 oficiales para el plan de deportaciones masivas del presidente Trump.

“ICE ha gastado más en detención y, para fines de noviembre, tenía bajo custodia a aproximadamente 66,000 personas migrantes —casi tres cuartas partes de ellos sin una condena penal, lo cual es un récord en la historia del país”, acotó la experta. “ICE también ha firmado contratos para adquirir tecnología de espionaje, incluido el reconocimiento facial, el hackeo remoto, el monitoreo de redes sociales y rastreo de teléfonos celulares”.

Tampoco CBP, dijo, ha gastado suficientes fondos asignados, con apenas 4% de su multimillonario presupuesto.

“Se ha movilizado a más y más agentes de CBP dentro del país para arrestar y detener a inmigrantes y, según se reporta, han estado involucrados en actos de violencia contra manifestantes, incluida la muerte de Alex Pretti”, recordó la experta.

El Senado revisa los proyectos de ley presupuestal aprobados el 22 de enero de 2026 por la Cámara de Representantes, que incluye $10 mil millones más para ICE

“También le asigna unos $180 mil millones a CBP, con lo que cuenta con más de $90 mil millones”, expuso. “Ahora no es el momento de enviar otro cheque cuantioso a esas agencias”.

Sigue leyendo:

• Convocan huelga nacional el 30 de enero contra ICE tras tiroteos mortales en Minneapolis

• Serán investigados abusos de agentes de inmigración en California

• Alcalde de Minneapolis le advierte al zar fronterizo que no hará cumplir las leyes de inmigración