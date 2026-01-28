Congresistas exigen al gobierno de Trump permitir el regreso de estudiante hondureña deportada por “error”

Un grupo de 80 congresistas exigió este miércoles al gobierno del presidente Donald Trump que permita el regreso a Estados Unidos de la estudiante hondureña Any Lucía López Belloza, luego de que la propia administración reconociera ante una corte federal que su deportación fue un “error”.

López Belloza, de 19 años y estudiante de primer año en Babson College, fue detenida el pasado 20 de noviembre en el aeropuerto de Boston cuando viajaba a Texas para sorprender a su familia durante las celebraciones de Acción de Gracias. Dos días después, fue deportada a Honduras, pese a que un juez federal había emitido una orden de emergencia instruyendo al Gobierno a mantenerla en Massachusetts o en cualquier otro punto de Estados Unidos por al menos 72 horas.

En una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, los legisladores advirtieron que el error cometido por las autoridades migratorias ya ha causado un daño irreparable a la joven, incluyendo la interrupción de sus estudios universitarios y la pérdida del inicio del semestre de primavera de 2026.

“Agradecemos su reconocimiento del error y le pedimos que repare el daño que ha causado a esta joven y a su familia permitiéndole regresar a Estados Unidos para que pueda ejercer las opciones legales a su disposición”, señalaron los congresistas en la misiva.

Aunque el gobierno de Trump admitió en la corte que violó la orden judicial al ejecutar la deportación, argumentó que no tiene la capacidad de facilitar el retorno de la estudiante, una postura que ya había adoptado en casos previos. Entre ellos destaca el de Kilmar Ábrego García, quien fue deportado a El Salvador pese a una orden judicial y finalmente regresado a Estados Unidos tras la intervención de la Corte Suprema.

Los legisladores demócratas también expresaron su preocupación por lo que consideran un patrón de deportaciones indebidas, realizadas incluso en violación de órdenes judiciales, sin que las autoridades corrijan de manera oportuna estos errores.

“Nos preocupa que este incidente sea el último de una serie de casos en los que el DHS deporta a personas basándose en errores admitidos y en violación de órdenes judiciales, sin corregir rápidamente esas acciones pese a las consecuencias potencialmente mortales o que cambian la vida de dichas deportaciones”, indicaron.

El caso se suma a otros recientes, como el de un ciudadano guatemalteco identificado como O.C.G., quien fue devuelto a Estados Unidos tras determinarse que su deportación probablemente careció de debido proceso.

