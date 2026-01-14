Niño de 8 años es rescatado en Arizona, detienen a presunta traficante vinculada a un cártel mexicano

Un niño de 8 años fue rescatado por las autoridades de los condados de Cochise y Pinal, en Arizona, tras ser presuntamente víctima de tráfico de personas por parte de una mujer que cruzó la frontera desde México con él y otra menor, aparentemente su hija.

El rescate se realizó después de que oficiales de Cochise recibieran una alerta el pasado 7 de enero sobre un vehículo sospechoso que trasladaba al menor hacia Estados Unidos. El automóvil, con matrícula mexicana, fue localizado en Pinal, donde agentes detuvieron a la mujer mientras registraban el vehículo en busca de drogas.

Durante el operativo, la sospechosa logró alojarse temporalmente en un motel, pero fue interceptada nuevamente por las autoridades. Según los oficiales, su comportamiento y conversación fueron descritos como “sin sentido”, mientras que el niño respondía de forma mecánica, aparentemente instruido para no revelar información.

Confesión de la presunta traficante

La mujer admitió que había proporcionado un nombre falso para el niño y que estaba traficando con él a cambio de $500 dólares. Aclaró que la otra menor era su hija y que desconocía el destino final del niño, esperando instrucciones sobre a quién debía entregarlo.

🚨8-Year-Old Boy Rescued From Traffickers🚨 pic.twitter.com/f35o6u4T4P — Pinal County Sheriff’s Office (@PinalCSO) January 9, 2026

El menor se mostraba muy asustado y se mantenía alejado de la sospechosa en todo momento, según indicaron los oficiales.

Posibles vínculos con cárteles

Aunque su identidad no ha sido revelada, las autoridades señalaron que la mujer podría tener vínculos con un cártel narcotraficante y antecedentes por delitos similares. Tanto ella como el niño son originarios de México.

“Los cárteles saben que solo pueden vender una pastilla de fentanilo una vez, pero pueden vender a un niño, un ser humano, una y otra vez”, advirtió el sheriff de Pinal, Ross Teeple, durante la conferencia de prensa.

El sheriff de Cochise, Mark Dannels, agregó: “Este niño estaba siendo explotado, y no olvidemos que los cárteles criminales son quienes se benefician de ello”.

