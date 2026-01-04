Cuatro muertos al estrellarse un helicóptero privado en una zona montañosa de Arizona

Un helicóptero privado se estrelló la mañana del viernes en una zona montañosa del estado de Arizona, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas, informaron las autoridades locales y federales.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11:00 a. m. cerca de Telegraph Canyon, a unos 103 kilómetros al este de Phoenix. La aeronave, un helicóptero MD 369FF, cayó al fondo de un cañón en un área de difícil acceso, según precisó la Oficina del Sheriff del Condado de Pinal.

Posible impacto con una cuerda floja recreativa

De acuerdo con el reporte policial, un testigo ocular que llamó al 911 aseguró haber visto cómo el helicóptero impactó contra una cuerda floja recreativa —conocida como slackline— que había sido instalada a lo largo de la cordillera, antes de precipitarse al vacío.

El slacklining es una actividad recreativa similar a caminar sobre la cuerda floja, en la que se utiliza una cinta plana tensada entre dos puntos de anclaje, generalmente en zonas naturales.

Las víctimas y el trayecto del vuelo

Las autoridades confirmaron que entre las víctimas se encuentra el piloto, un hombre de 59 años residente de Queen Creek, y tres pasajeras jóvenes, dos de 21 años y una de 22, todas pertenecientes a la misma familia. Sus identidades no han sido divulgadas.

El helicóptero había despegado del Pegasus Airpark, en Queen Creek, una localidad situada al oeste de Superior, desde donde emprendió el vuelo hacia la zona montañosa donde ocurrió el accidente.

Investigación federal en curso

Equipos de rescate tardaron varias horas en llegar a pie hasta el lugar del impacto debido a lo remoto y escarpado del terreno. Tras el accidente, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una restricción temporal de vuelos sobre el área para facilitar las labores de búsqueda y recuperación.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) abrieron una investigación para determinar las causas exactas del siniestro.

“Nuestras oraciones están con las víctimas y sus familias”, señaló la Oficina del Sheriff del Condado de Pinal en un comunicado.

