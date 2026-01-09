Juan Ciscomani sorprende al respaldar millonarios recortes que afectarán a hospitales de Arizona

A pesar de comprometerse a oponerse a las reducciones de Medicaid, el republicano Juan Ciscomani respaldó recortes que les costarán a los hospitales del sur de Arizona $110 millones de dólares al año.

El representante por Tucson redireccionó su voto y se mostró a favor de un significativo recorte al programa conjunto del gobierno federal y de cada estado que provee cobertura de seguro médico a individuos y familias con ingresos y recursos limitados.

De manera sorpresiva, el político de 43 años se desligó de los 17 conservadores que se unieron a los demócratas para aprobar el proyecto de ley en la Cámara de Representantes y al final optó por no firmar la extensión de subsidios que pretendían apoyar a personas vulnerables.

El miércoles, Ciscomani votó en contra de llevar la propuesta de extensión de tres años a una votación en el pleno de la Cámara, y menos de 24 horas después, se mostró en contra del proyecto de ley.

“He sido claro: mi apoyo a una prórroga temporal DEBE ir acompañado de reformas sensatas. Combatir el fraude y el abuso que forman parte del programa no es una opción, sino una obligación.

La extensión de tres años propuesta por el líder demócrata no beneficia en absoluto a las familias que enfrentan el aumento de los costos de la atención médica; todo lo contrario. Mantiene el statu quo, y eso es inaceptable.

Ya había dicho durante meses que los subsidios eran cruciales para mantener bajos los costos de atención médica de sus electores en 2026″, señaló en una entrevista concedida al diario The Arizona Republic.

La posición asumida por Juan Ciscomani propició que Lindsay Reilly, portavoz del Comité de Campaña del Congreso Demócrata, lo llamara cobarde. (Crédito: Carolyn Kaster / AP)

De esta manera, Arizona recibirá la sexta cantidad más baja del nuevo fondo para hospitales rurales, $167 millones de dólares para el año fiscal federal 2026.

De hecho, sólo Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island, Delaware y Massachusetts, obtendrán menos dinero que el estado sureño.

Entre los recortes a Medicaid y el aumento de los costos del mercado, Arizona se está preparando para un aumento de la población sin seguro, lo que supondrá una mayor presión para los hospitales rurales.

Al respecto, a través de una declaración, Lindsay Reilly, portavoz del Comité de Campaña del Congreso Demócrata (DCCC), le reprochó a Ciscomani su cobardía al momento de votar.

“Juan Ciscomani está demostrando a Arizona que es ineficaz, un mentiroso, o ambas cosas. Los habitantes de Arizona merecen un líder en Washington que luche por ellos, no un cobarde que desmantela su atención médica para financiar recortes de impuestos para multimillonarios”, indicó.