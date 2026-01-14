Jueza rechaza limitar operaciones del ICE en Minnesota tras muerte de

Una jueza federal de Minnesota rechazó este miércoles imponer, al menos por ahora, restricciones a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado, tras una solicitud presentada por autoridades estatales y locales luego de la muerte de Renee Good, una mujer estadounidense durante una redada migratoria la semana pasada en Minneapolis.

La jueza federal Katherine Menéndez decidió no emitir una resolución inmediata durante la primera audiencia del caso, presentado por el estado de Minnesota y las ciudades de Mineápolis y St. Paul. La demanda busca frenar la actuación de agentes migratorios desplegados por el gobierno del presidente Donald Trump, pese a la oposición de las autoridades estatales y municipales.

El litigio se produce tras la muerte de Renee Good, de 37 años, quien fue abatida por un agente federal durante un operativo del ICE en Mineápolis. El hecho desató una ola de protestas en la ciudad contra la presencia y actuación de los agentes federales de inmigración.

Operativos de ICE en Minnesota

En respuesta a las manifestaciones, agentes del ICE y de otras agencias federales intensificaron sus operativos, con detenciones en viviendas donde supuestamente residen familias de inmigrantes indocumentados, así como arrestos de personas mientras conducían sus vehículos, según denunciaron activistas y autoridades locales.

“Necesitamos una pausa. Hay que bajar la temperatura”, afirmó el fiscal general adjunto de Minnesota, Brian Carter, de acuerdo con reportes de varios medios.

Aunque no tomó una decisión de fondo, Menéndez indicó que mantendrá el caso como prioritario y otorgó al Departamento de Justicia hasta el próximo lunes para responder formalmente a la solicitud de restricción contra los agentes federales. Posteriormente, el estado y las ciudades demandantes contarán con algunos días adicionales para replicar.

El gobierno de Trump informó que los agentes desplegados en Minnesota han detenido a decenas de refugiados y que sus casos serán reexaminados. Mineápolis y St. Paul son consideradas “ciudades santuario”, ya que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración para proteger a personas indocumentadas de detenciones y deportaciones.

Entre el escándalo de fraudes en ayudas sociales

Ambas ciudades albergan una numerosa comunidad somalí, a la que Trump ha acusado de “destrozar” el estado y de intentar cometer fraude con ayudas sociales, argumentos que utilizó para justificar el envío de agentes migratorios.

En medio de las crecientes tensiones entre el Gobierno federal y Minnesota, agravadas por el despliegue del ICE y la investigación por la muerte de Good,, el Departamento de Justicia presentó este miércoles una demanda adicional contra el estado.

Según la acusación, Minnesota estaría aplicando políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), las cuales han sido vetadas por el presidente Trump.

“Tomar decisiones de contratación basadas en características inmutables como la raza y el sexo es simple discriminación, y la Administración Trump no tolera tales políticas DEI”, afirmó la fiscal general Pam Bondi.

