Alertan por aumento de violencia de ICE en detenciones y represión de manifestantes

Decenas de videos que circulan en redes sociales, de periodistas y testigos, documentan cómo los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza detienen o repliegan a personas con violencia.

Desde el inicio de las operaciones migratorias del gobierno del presidente Donald Trump contra inmigrantes indocumentados se han revelado imágenes de la violencia en estados como California, Illinois, Nueva York, Nueva Jersey, Louisiana, Florida, entre otros.

En Minnesota, el asesinato de Renee Nicole Good, una madre de 37 años, ha aumentado la preocupación sobre las tácticas paramilitares de las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Cuando millas de agentes de inmigración sobremilitarizados invaden comunidades estadounidenses, como si fueran una fuerza militar invasora, buscan aterrorizarnos, perjudican activamente la seguridad pública y aumentan la probabilidad de violencia”, acusó Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice. “Mientras tanto, la agenda de deportación masiva desvía dinero, personal, atención investigativa y recursos de amenazas reales, como la explotación infantil, las investigaciones de narcotráfico y los fondos de preparación para desastres de FEMA, todo con el fin de convertirse en soldados rasos de la cruzada antiinmigrante de Stephen Miller”.

Stephen Miller es el asesor principal de la Casa Blanca, señalado como el artífice de las políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.

Decenas de organizaciones civiles y abogados de inmigración han alertado sobre la violencia con la que están operando los agentes migratorios, desde romper cristales de autos, derribar puertas de viviendas, arrastrar a las personas, golpearlas, lanzar gases pimienta o lacrimógenos a manifestantes, entre otras acciones.

Uno de los casos recientes se documentó en un video donde se mira a un hombre adulto en el suelo, inmóvil, rodeado de varios agentes de ICE, luego es cargado por cuatro oficiales. Se desconoce el paradero del hombre, identificado como Orbin Mauricio Henriques Serrano o Orbin Mauricio Enriquez Serrano, aunque su identidad no está confirmada.

“El gobierno de Trump ha lanzado una expansión masiva de las operaciones de control migratorio en todo el país, marcada por una escalada de violencia, una falta de rendición de cuentas y el desmantelamiento sistemático de la infraestructura de seguridad pública”, afirmó America’s Voice.

La organización agrega que el asesinato de Renee Good, ocurrido el 7 de enero pasado, ejemplifica el “patrón de brutalidad y extralimitación que está poniendo a todos los estadounidenses en una situación de mayor inseguridad”.

“El gobierno está militarizando rápidamente su fuerza laboral de control migratorio, al tiempo que recorta recursos destinados a prioridades críticas de seguridad pública, incluyendo el gasto de $8 millones de dólares de fondos públicos para pagar a personas influyentes que difunden propaganda a favor del ICE en línea”, acusa la organización. “Estos acontecimientos exponen una peligrosa realidad: el ICE se ha vuelto descontrolado sin rendir cuentas, los estándares de capacitación han colapsado y se está sacrificando la seguridad comunitaria para generar consentimiento para una agenda ideológica extremista”.

Una manifestante exige la detención del agente Jonathan Ross, quien asesinó a Renee Good.

¿Y qué dice el DHS?

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha defendido las acciones de los agentes federales e incluso acusó a Renee Good de realizar un “acto de terrorismo doméstico”.

Sin embargo, la perspectiva de la agencia federal no es un abuso de autoridad de los agentes, sino enfocada a las agresiones que enfrentan los oficiales, al afirmar que ha habido un aumento del 1300% en las agresiones contra agentes del ICE y del 3200 % en los ataques con vehículos.

También reporta que ha habido un aumento del 8000% en las amenazas de muerte, acusando a los políticos en ciudades y estados de ciudades santuario.

“Este aumento sin precedentes de la violencia contra las fuerzas del orden es resultado directo de que los políticos santuario y los medios de comunicación crean un ambiente que demoniza a nuestras fuerzas del orden y fomenta las agresiones desenfrenadas contra ellas”, afirma la subsecretaria Tricia McLaughlin.