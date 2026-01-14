Hombre es brutalmente detenido por ICE en Minnesota

Un hombre identificado fue severamente golpeado y luego detenido por agentes de la Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza en una gasolinera en Minnesota.

Según videos y fotografías compartidas en redes sociales, los hechos ocurrieron en una gasolinera Speedway, ubicada en la intersección de las avenidas Snelling y Portland, el domingo por la tarde.

En el video se ve a un hombre adulto en el suelo, inmóvil, rodeado de varios agentes de ICE, luego es cargado por cuatro agentes. Se desconoce el paradero del hombre, identificado como Orbin Mauricio Henriques Serrano o Orbin Mauricio Enriquez Serrano, aunque su identidad no está confirmada.

Un reporte de la televisora local Fox9, indica que los agentes han detenido a cualquier persona, sin importar si son inmigrantes o no, como ocurrió con un testigo presencial, quien grababa los hechos con su teléfono celular, fue detenido aunque luego liberado el domingo en la noche, según contó la novia al canal.

Otro testigo, Ángel Castillo Saldaña, de St. Paul, contó lo que vio en la detención.

Yesterday while conducting operations, Border Patrol arrested an illegal alien from Honduras who was issued a final order of removal in 2020.



The subject refused to obey lawfully given orders and during that time a crowd formed. After multiple warnings and several minutes,… https://t.co/MLpNdGS7gb — Homeland Security (@DHSgov) January 12, 2026

“Llegué aquí con mucha gente confundido, y eso es lo que encontré. Sin saber qué había pasado. Vi algunos videos de cómo lo agarraron a rastras, a un ciudadano estadounidense nacido aquí en St. Paul, por ejercer sus derechos”, dijo Saldaña. “Grabando a ICE en una propiedad privada, y se lo llevaron. Lo agarraron a rastras, como si fuera un maldito animal y se lo llevaron. Por ejercer sus derechos, eso es una mierda”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reaccionó a uno de los videos, pero parece referirse solamente a una de las personas detenidas, también cargada en brazos por varios agentes de ICE.

“La Patrulla Fronteriza arrestó a un inmigrante indocumentado de Honduras, quien recibió una orden final de deportación en 2020”, afirmó la agencia “El sujeto se negó a obedecer las órdenes legales y, durante ese tiempo, se formó una multitud. Tras múltiples advertencias y varios minutos, la Patrulla Fronteriza rompió la ventana del vehículo y arrestó al indocumentado”.

La agencia también habla sobre otra detención y de cómo los agentes intentaron repeler a los testigos.

“Durante el arresto, la multitud continuó rodeando a la Patrulla Fronteriza, que intentó repeler a los indocumentados para garantizar la seguridad de todos”, afirma el DHS. “Un ciudadano estadounidense no cumplió la orden legal y, en su lugar, respondió golpeando a un oficial, lo que resultó en su arresto”.

En la operación estuvo presente el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, según los videos en redes sociales.

Sigue leyendo:

• Tras asesinato en Minnesota, 46% de estadounidenses apoya abolir ICE, revela encuesta

• Seis fiscales renuncian en Minnesota tras presiones por investigación de la muerte de Renee Good a manos de ICE

• Trump que Renee Good fue “muy ruda” en operativo mortal en defensa de ICE