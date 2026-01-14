Captan agresión de agente de ICE a presidente del Ayuntamiento de Minneapolis

Un video difundido en redes sociales encendió nuevamente la polémica en torno a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, al mostrar el momento exacto en que un agente agrede físicamente al presidente del Concejo Municipal de Minneapolis, Elliot Payne, mientras este observaba un operativo migratorio en plena vía pública.

El incidente ocurrió la noche del lunes en la Avenida Central, en el noreste de la ciudad, una zona donde en las últimas semanas se ha reportado un aumento de redadas federales.

Payne explicó que su presencia en el lugar tenía como objetivo documentar las acciones de ICE y verificar que se llevaran a cabo conforme a la ley. “Lo que he estado intentando hacer es estar presente en la Avenida Central para asegurarme de que las actividades se desarrollen de forma legal y lícita”, declaró el funcionario municipal.

De acuerdo con su testimonio, la situación se tornó tensa cuando un agente se le acercó por detrás y lo empujó con fuerza, al punto de casi hacerlo caer. “Apenas pude mantenerme en pie porque me empujó muy fuerte”, relató Payne, quien añadió que el hecho ocurrió poco después de grabar un anuncio de servicio público junto al senador estatal Dorian Clark y el concejal Jason Chavez.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a un agente de ICE, vestido con uniforme de Operaciones de Cumplimiento y Deportación, empujando a Payne y a otro manifestante en una acera pública, lo que desató una ola de críticas por el uso de la fuerza.

“Un ataque directo a la democracia”

Tras el altercado, Payne cuestionó la preparación y el proceder de los agentes involucrados. Para el líder del ayuntamiento, la conducta de los oficiales de Operaciones de Cumplimiento y Deportación (ERO) no solo fue ruda, sino que demostró una preocupante falta de profesionalismo. Payne criticó duramente el entrenamiento de los agentes, señalando que parecían “completamente desprevenidos” ante la presencia de observadores en una acera pública.

“Esta es una respuesta completamente desproporcionada y no se ajusta a nuestra Constitución. Nuestra comunidad y nuestro país deben entender que esto es un ataque directo a nuestra democracia”, subrayó el presidente del Concejo Municipal.

Recent reports of ICE activity include detaining or arresting U.S. citizens. If this happens to you or someone you know, learn about your rights, how to report what happened, and where to get help.

Payne advirtió que si así fue tratado un funcionario electo que actuaba en ejercicio de sus funciones, la situación podría ser aún más grave para otros residentes de la ciudad. “Si así tratan al presidente del Ayuntamiento de Minneapolis, piensen en lo que le están haciendo al resto de la ciudad”, señaló.

Pese a lo ocurrido, el funcionario aseguró que continuará asistiendo como observador a los operativos migratorios. Afirmó que considera fundamental que la comunidad se mantenga organizada y que las autoridades locales informen de manera transparente sobre las acciones de ICE en Minneapolis, en un contexto de creciente tensión entre las agencias federales y los gobiernos locales.

