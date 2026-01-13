Seis fiscales renuncian en Minnesota tras presiones por investigación de la muerte de Renée Good a manos de ICE

Una serie de renuncias simultáneas dentro de la Fiscalía federal en Minnesota expuso una profunda fractura entre fiscales de carrera y el Departamento de Justicia, en medio de disputas sobre el rumbo de una investigación federal tras el tiroteo mortal de Renee Good durante un operativo de inmigración en Minneapolis.

Y es que seis fiscales presentaron su renuncia, entre ellos Joseph H. Thompson, hasta ahora primer fiscal federal adjunto y exfiscal interino del estado. También dejaron sus cargos Harry Jacobs, Melinda Williams, Thomas Calhoun-Lopez, Ruth Schneider y Tom Hollenhurst, todos con años de experiencia dentro del sistema federal.

Renuncias tras presiones

Según informó The New York Times, las salidas se produjeron tras presiones de altos funcionarios del Departamento de Justicia para enfocar el caso como una presunta agresión contra un agente federal y para explorar una investigación penal contra la viuda de Good, mientras no avanzaba una pesquisa independiente sobre el agente de ICE involucrado en el tiroteo.

Good, de 37 años, murió dentro de su automóvil la semana pasada durante una operación de ICE. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el agente actuó en defensa propia, una versión que ha sido cuestionada por autoridades locales y legisladores demócratas, quienes afirman que la mujer no representaba una amenaza. El episodio detonó protestas y elevó la tensión política en todo Minnesota.

Thompson era una figura central en la fiscalía por liderar el histórico caso de fraude “Feeding Our Future”, relacionado con el desvío de fondos destinados a programas de alimentación escolar durante la pandemia.

Renuncia de fiscales inéditas

También encabezó acusaciones posteriores vinculadas a fraude en programas de vivienda y servicios sociales, investigaciones que colocaron a Minnesota en el centro del discurso federal sobre corrupción y control migratorio.

El exfiscal federal adjunto Doug Kelley advirtió que la ola de renuncias compromete seriamente la credibilidad institucional de la oficina. Afirmó que nunca había presenciado un quiebre de esta magnitud entre fiscales y la cadena de mando federal en más de cinco décadas de práctica legal en el estado.

El gobernador Tim Walz calificó a Thompson como un “servidor público con principios” y acusó al gobierno de Trump de desplazar a fiscales no partidistas. La senadora Amy Klobuchar, por su parte, pidió que el caso de Renee Good sea tratado como una investigación criminal imparcial y no como una disputa política.

El tiroteo ocurrió en medio de mayor despliegue de agentes federales en el área de Minneapolis, impulsado por la administración Trump tras el escándalo de fraude estatal. Minnesota alberga una de las comunidades somalí-estadounidenses más grandes del país, un punto recurrente de fricción en el debate migratorio nacional.

En un mensaje público, Becca Good, esposa de la víctima, solicitó privacidad y recordó a Renee como una persona comprometida con la fe y la compasión. “Creía que nuestra responsabilidad es cuidarnos y mantenernos a salvo unos a otros”, escribió.

