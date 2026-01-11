Kristi Noem anuncia que gobierno enviará “cientos” de agentes federales adicionales a Minnesota

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, anunció este domingo que el gobierno está enviando agentes federales adicionales a Minnesota para proteger a los oficiales de inmigración y continuar las operaciones de cumplimiento en medio de las crecientes tensiones tras el tiroteo fatal de un ciudadano estadounidense.

Noem dio a conocer en Fox News, que el DHS enviará cientos de agentes más el domingo y el lunes a Minneapolis para permitir que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza hagan su trabajo “de manera segura”.

ICE isn’t the problem. The problem is sanctuary politicians and the violent criminal illegal aliens they protect.



President Trump and this administration work to protect every single American and make sure that they can live in a safe community and can raise their kids without… pic.twitter.com/UDYSxD5KF8 — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 11, 2026

“Vamos a enviar más oficiales hoy y mañana, serán cientos más, para permitir que nuestras personas del ICE y la Patrulla Fronteriza que están trabajando en Mineápolis puedan seguir haciéndolo con seguridad“, insistió.

Lo anterior en respuesta a las protestas que se han extendido a otras ciudades, incluidas Los Ángeles , Portland y Nueva York, se producen después de que un oficial de ICE disparara fatalmente a Renee Nicole Good, de 37 años, quien, según el DHS, “utilizó su vehículo como arma” e “intentó atropellar a un agente de la ley”.

Según cálculos de medios locales, esos agentes se sumarán a unos 2,100 del ICE y de otras agencias federales que ya fueron enviados por Seguridad Nacional a principios de mes al estado de Minnesota.

La secretaria advirtió de que si los manifestantes, que se oponen a las redadas migratorias de ICE y los agentes federales, “llevan a cabo actividades violentas contra las fuerzas del orden, si impiden nuestras operaciones, eso es un delito y los haremos rendir cuentas de las consecuencias”.

También argumentó que la presencia de agentes federales en Minnesota es necesaria porque “es la zona cero del robo de dinero de los contribuyentes y de la protección de criminales”, y en concreto señaló que en el estado es “prevalente” la trata de menores y el tráfico sexual entre inmigrantes indocumentados.

Este fin de semana se celebraron más 1,000 protestas en EE.UU. contra la política migratoria del Gobierno de Donald Trump y la muerte de la manifestante Renee Good, una mujer blanca de 37 años abatida por un agente federal en su vehículo cerca de un operativo migratorio en Mineápolis el pasado miércoles.

Noem y otros responsables de la Administración Trump han insistido en que Good buscaba arrollar con su vehículo a uno de los agentes de ICE, mientras las autoridades locales han afirmado que los videos públicos muestran que ella intentaba alejarse, pero uno de los agentes la siguió y le disparó varias veces.

Dado el escándalo, voces como la del gobernador de California, Gavin Newsom, pidió a Noem que renuncie después de dos tiroteos que involucraron a autoridades federales esta semana, uno de los cuales fue fatal.

