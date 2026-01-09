Scott Bessent anuncia nuevas medidas contra fraudes gubernamentales en Minnesota

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció el viernes un conjunto de nuevas medidas de cumplimiento para identificar e investigar fraudes, en medio del escándalo de Minnesota que involucra múltiples estafas de beneficios gubernamentales y ha captado la atención nacional.

Bessent, quien se encuentra en Minnesota, afirmó que la administración Trump no dejará “ninguna piedra sin mover” para recuperar el dinero de los contribuyentes. Destacó la ampliación de la supervisión del Servicio de Impuestos Internos (IRS), auditorías a instituciones financieras y nuevas investigaciones sobre el abuso del crédito fiscal por parte de organizaciones sin fines de lucro y de programas creados durante la pandemia.

“El Tesoro desplegará todas las herramientas para poner fin a este atroz fraude descontrolado y hacer que los perpetradores rindan cuentas”, dijo Bessent durante una conferencia de prensa.

“Minnesota servirá como génesis y plataforma de lanzamiento para investigaciones en otros estados”, añadió.

Escándalo por presunto fraude en guarderías

El escándalo en Minnesota, que se estima involucra al menos $9,000 millones de dólares en fondos malversados, ha provocado repercusiones políticas. El gobernador del estado, Tim Walz, anunció el lunes que no buscará la reelección en medio del creciente escrutinio sobre la gestión del caso.

Entre las entidades investigadas se encuentra la guardería Childcare Learning, que cerró tras detectarse irregularidades en su publicidad. Además, Bessent informó que el Departamento del Tesoro ha identificado al menos cuatro empresas de servicios financieros en el área de Minneapolis-St. Paul bajo investigación por su posible participación en el fraude, sin revelar sus nombres debido a la delicadeza del proceso.

“Estas empresas tenían la obligación de cumplir con las leyes contra el lavado de dinero y serán responsables de cualquier delito que hayan cometido”, señaló el secretario, quien aclaró que no se han presentado cargos formales hasta el momento.

Consultado sobre la posible participación del gobernador Walz o si el fraude fue dirigido desde el extranjero, Bessent no ofreció detalles adicionales.

“Aún no sabemos la profundidad, la amplitud ni el nivel de colusión implicada en esta calamidad financiera”, afirmó.

El Departamento del Tesoro indicó que proporcionará más información a medida que avancen las investigaciones, sugiriendo que podrían surgir nuevas revelaciones y acciones de cumplimiento en las próximas semanas o meses.

Sigue leyendo: