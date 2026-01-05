Trump arremete contra Tim Walz después de que gobernador de Minnesota declinara a reelegirse

El presidente Donald Trump dijo el lunes que el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, podría dejar el cargo antes de que termine su mandato, acusándolo de fraude.

“El gobernador corrupto de Minnesota posiblemente dejará el cargo antes de que termine su mandato, pero, en cualquier caso, no se presentará nuevamente porque fue atrapado, EN FRAUDE, junto con Ilhan Omar y otros de sus amigos somalíes, robando decenas de miles de millones de dólares de los contribuyentes”, escribió Trump en TRUTH Social.

Walz anunció el lunes que no se postulará para un tercer mandato como gobernador de Minnesota, en medio de informes de presunto fraude en guarderías en el estado.

El demócrata ofreció una rueda de prensa en la que no aceptó preguntas y se limitó a decir que actualmente no puede “darlo todo en una campaña política” debido al incremento de atención sobre los casos de malversación, muchos centrados en guarderías de ciudadanos pertenecientes a la comunidad somalí de Minnesota.

El escándalo ha ganado especial atención entre el movimiento MAGA del presidente estadounidense, Donald Trump, gracias a Nick Shirley, un youtuber conservador con casi un millón de seguidores que la semana pasada publicó un video que documenta una visita reciente suya a Minnesota para investigar casos de fraude.

Los fraudes en cuidado infantil en Minnesota se llevan denunciando desde 2014, habiéndose destapado casos que involucran la malversación de cientos de millones de dólares, y el Gobierno de Walz asegura que el estado lleva tiempo combatiendo e investigando estos casos.

Ante el contexto, Walz estableció que “Cada minuto que dedique a defender mis propios intereses políticos sería un minuto que no podría dedicar a defender a la gente de Minnesota de los criminales que se aprovechan de nuestra generosidad y de los cínicos que se aprovechan de nuestras diferencias”.

En tanto, Trump aprovechó para criticar nuevamente en su mensaje a la congresista Ilhan Omar, que representa al distrito 5 de Minnesota y que desde hace tiempo es objeto de los ataques más furibundos por parte del presidente estadounidense, que ha llamado “basura” a los inmigrantes de Somalia.

La cadena CNN adelantó que la Administración Trump está planeando enviar unos 2,000 agentes federales a Minneapolis para encabezar una campaña de arrestos de inmigrantes de la comunidad somalí que se encuentren en situación ilegal en EE.UU.

