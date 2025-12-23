Trump advierte que alguien que no esté de acuerdo con él “jamás será presidente de la Fed”

Donald Trump enfrenta una decisión importante en los próximos meses cuando elija al próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), una vez que Jerome Powell, quien fue nombrado nuevamente como presidente de la junta por el presidente Joe Biden, deje el cargo el 15 de mayo.

Pese a que en teoría la Fed es un órgano descentralizado, Trump ha puesto a prueba la independencia y este martes no fue su excepción afirmando que cualquiera que no esté de acuerdo con él en materia de política monetaria “jamás será presidente” de la Reserva Federal.

El comentario se produce en plenas deliberaciones del republicano sobre quién será su candidato para ser el próximo presidente del banco central en sustitución de Powell.

En su red social Truth Social, destacó los buenos datos de crecimiento del PIB del tercer trimestre, difundidos hoy, y lamenta a su vez que Wall Street no haya reaccionado con euforia a las cifras, algo que atribuye a su vez a la política monetaria actual de Powell.

A ritmo interanual, la primera economía del mundo se expandió un 4.3%, según los datos publicados este martes por la Oficina de Análisis Económico (BEA), un nivel por encima de lo previsto por los analistas y el más alto desde el tercer trimestre de 2023.

“Hoy en día, cuando hay buenas noticias, el mercado baja, porque todo el mundo piensa que los tipos de interés subirán inmediatamente para controlar la ‘posible’ inflación. Esto significa que, en esencia, nunca podremos volver a tener un mercado tan boyante como los de la época en que nuestra nación se estaba construyendo y alcanzando la grandeza”, asegura el republicano.

Trump asegura que “los mercados robustos, incluso los mercados excepcionales, no causan inflación; ¡la estupidez sí!”.

“Quiero que mi nuevo presidente de la Reserva Federal baje los tipos de interés si los mercados van bien, y que no los destruya sin motivo alguno”, detalla el magnate inmobiliario, que añade que “la inflación se controlará sola y, si no es así, siempre podremos subir las tasas en el momento oportuno”.

En las próximas semanas está previsto que Trump anuncie a su candidato para sustituir al frente de la Fed a Jerome Powell, con quien el mandatario se ha mostrado muy en desacuerdo.

Recientemente, el magnate inmobiliario ha dicho que se está debatiendo entre su actual asesor económico, Kevin Hasset y el exgobernador de la Fed Kevin Warsh para dirigir la entidad emisora a partir de mayo.

