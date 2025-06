Trump advierte que quizás despedirá al presidente de la Reserva Federal por ser “un completo imbécil”

El presidente Donald Trump anticipó que quizás opte por despedir Jerome Hayden Powell, presidente de la Reserva Federal (FED), pues lo considera un “completo imbécil” por negarse a bajas las tasas de interés.

A pesar de la exigencia del mandatario de la nación de recortar las tasas de interés, a media semana, Powell anunció que las mantendrá sin cambios dejándolas en el rango de los 4.25% y 4.50%.

Hasta el momento, la tasa inflacionaria continúa siendo elevada para los consumidores estadounidenses quienes también se enfrentan a precios más altos debido a los costos adicionales que están implementando ciertas empresas para hacerle frente a las tarifas arancelarias impuestas por el gobierno a los productos importados principalmente de China, México y Canadá.

Esto tiene molesto a Donald Trump y aunque el mismo se encargó de nominar a Jerome Powell como responsable de la FED, el 2 de noviembre de 2017, ahora analiza destituirlo.

Jerome Hayden Powell, presidente de la Reserva Federal, continúa haciendo valer su autonomía y se opone a acatar las órdenes de Donal Trump. (Crédito: Erin Hooley / AP)

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el republicano de 79 años expresó su malestar al no lograr convencer al experto financiero para que se someta a su voluntad y por ello, una vez más, abre la posibilidad de despedirlo.

“Entiendo perfectamente que mis fuertes críticas le dificultan hacer lo que debería estar haciendo: bajar las tasas, pero lo he intentado de diferentes maneras. He sido amable, he sido neutral y he sido desagradable, ¡y la amabilidad y la neutralidad no funcionaron! ¡No sé por qué la Junta no anula a este completo imbécil! Quizás, solo quizás, tenga que cambiar de opinión sobre despedirlo. Pero, en fin, ¡su mandato termina pronto!”, escribió.

A mediados de abril, Jerome Powell señaló que la economía del país estaba perdiendo impulso debido a los aranceles anunciados por el gobierno y eso podría incrementar la inflación como está sucediendo.

“Los aranceles son mayores de lo que esperábamos, incluso en nuestra hipótesis más alcista. Es probable que la inflación aumente a medida que los aranceles se aplican. Así que posiblemente los efectos de esta situación nos alejen de nuestros objetivos, por lo que también el desempleo aumentaría”, señaló durante su participación en el Economic Club de Chicago.

En ese momento, dicha proyección no fue recibida por el jefe de la nación quien lo calificó como un desastre.

