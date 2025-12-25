Trump envió mensaje navideño: “Feliz Navidad a todos incluyendo a la escoria izquierda radical”

El presidente Donald Trump mandó un mensaje por las fiestas decembrinas, a través de sus redes sociales en donde le deseo Feliz Navidad a todos, pero también “a la escoria izquierda radial”, en referencia a los demócratas, a quienes acusa de ser la causa de todos los males por los que atraviesa el país.

El mandatario se encuentra en su mansión de Mar-a-Lago en Florida donde celebró la Navidad. Desde la noche buena envió un mensaje a través de su cuenta Truth Social y X, para desearle a los estadounidense felices fiestas, y también incluyó a sus opositores.

“Feliz Navidad a todos, incluyendo a la escoria de la izquierda radical que hace todo lo posible por destruir nuestro país, pero que está fracasando estrepitosamente”, escribió Trump.

Merry Christmas to all, including the Radical Left Scum that is doing everything possible to destroy our Country, but are failing badly. We no longer have Open Borders, Men in Women’s Sports, Transgender for Everyone, or Weak Law Enforcement. What we do have is a Record Stock… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2025

El republicano aprovechó la felicitación navideña para continuar con todos los temas que le incomodan y de los cuales acusa directamente al expresidente Joe Biden.

“Ya no tenemos fronteras abiertas, hombres en el deporte femenino, personas transgénero para todos ni una aplicación de la ley débil”, subrayó.

Presumió cambios en la economía, seguridad e inflación

Dejó en claro que desde que se encuentra en la Casa Blanca, ha logrado un cambio en economía, seguridad, delincuencia y más, y en su mensaje navideño le dijo a los estadounidenses que ahora “se nos respeta de nuevo, quizás como nunca antes”.

“Lo que sí tenemos es un mercado bursátil récord y planes de jubilación 401K, las cifras de delincuencia más bajas en décadas, cero inflación y, ayer, un PIB del 4,3%, dos puntos mejor de lo esperado. Los aranceles nos han dado billones de dólares en crecimiento y prosperidad, y la seguridad nacional más sólida que jamás hayamos tenido”, indicó Trump.

.@POTUS speaks with an eight-year-old North Carolina girl who wants to know if Santa will be mad if she doesn't leave him cookies: "I think he won't get mad, but I think he'll be very disappointed. Santa tends to be a little on the cherubic side." 😂🎅🏻 pic.twitter.com/7zkPW8v1ds — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 24, 2025

Llamadas con niños

Antes, el presidente mantuvo un encuentro telefónico junto con su esposa Melania Trump, con niños, el cual organiza cada año el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), en donde los menores pueden hacer preguntas sobre Santa Claus.

“Monitoreamos a Santa en todo el mundo porque queremos asegurarnos de que sea bueno. Santa es una buena persona. Queremos asegurarnos de que no sea un infiltrado, de que no se infiltre en nuestro país un Santa malo. ¡Hemos descubierto que Papá Noel es bueno!”, dijo el mandatario a un niño de Oklahoma.

“Creo que no se enojará, pero creo que estará muy decepcionado. Papá Noel tiende a ser un poco angelical”, fueron las palabras del mandatario a una niña de Carolina del Norte, quien le preguntó si creía que Santa Claus se enojaría por no dejar galletas y leche.

