Nuevos beneficios fiscales: cómo las HSA impulsan el ahorro para la salud en 2026

El Departamento del Tesoro y el IRS publicaron una guía que detalla nuevos beneficios fiscales para estadounidenses con cuentas de ahorro para la salud (HSA), según lo establecido en el paquete fiscal aprobado por el presidente Donald Trump y los republicanos del Congreso a principios de este año.

La ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) – El Gran y Hermoso Proyecto de Ley-, promulgada en julio, amplía la elegibilidad y los usos de las HSA, ofreciendo más flexibilidad para ahorrar e invertir dinero libre de impuestos para cubrir gastos médicos.

Las HSA permiten a los titulares obtener deducciones fiscales por las contribuciones realizadas, hacer que el dinero invertido crezca libre de impuestos y realizar retiros sin impuestos para gastos médicos calificados.

La OBBBA también hizo permanente el uso de telesalud y otros servicios remotos antes de alcanzar el deducible de un plan de salud con deducible alto (HDHP), manteniendo el derecho a contribuir a la HSA a partir de los planes que inicien el 1 de enero de 2025.

A partir de 2026, los planes bronce y catastróficos disponibles a través de los intercambios de seguros se considerarán compatibles con HSA, incluso si no cumplen con la definición tradicional de HDHP.

Atención primaria

Esto permitirá que más personas inscritas en planes de deducible alto puedan contribuir a sus HSA. Asimismo, quienes estén inscritos en servicios de atención primaria directa (DPC) podrán usar fondos de su HSA libres de impuestos para pagar las comisiones periódicas de estos servicios.

Estas medidas se producen mientras el Congreso debate la extensión de los subsidios mejorados de Obamacare, que vencen a finales de este año. Los demócratas buscan prolongar estos subsidios, mientras que algunos republicanos moderados consideran que la extensión es clave para mantener la atención médica asequible.

Los senadores Mike Crapo (R-Idaho) y Bill Cassidy (R-Louisiana) presentaron una propuesta que redirigiría los fondos destinados a subsidios hacia cuentas HSA, ofreciendo $1,000 a participantes entre 18 y 49 años y $1,500 a quienes tengan entre 50 y 64 años.

Sometida a votación

Se espera que el Senado vote sobre la Ley de Libertad de Atención Médica para Pacientes el jueves. Si la votación fracasa, se considerará una extensión de tres años de los subsidios de Obamacare, aunque ambas propuestas podrían no aprobarse, abriendo la posibilidad a un compromiso bipartidista.

Beneficios



Deducción de contribuciones: El dinero que depositas en una HSA se deduce de tus ingresos sujetos a impuestos , lo que reduce tu carga fiscal inmediata.

El dinero que depositas en una HSA se , lo que reduce tu carga fiscal inmediata. Crecimiento libre de impuestos: Las inversiones dentro de la HSA crecen libres de impuestos , incluyendo intereses, dividendos y ganancias de capital.

Las inversiones dentro de la HSA , incluyendo intereses, dividendos y ganancias de capital. Retiros libres de impuestos: Los fondos retirados para gastos médicos calificados no pagan impuestos.

Los fondos retirados para no pagan impuestos. Uso ampliado: Ahora puedes usar fondos de la HSA para pagar servicios de telesalud, atención primaria directa (DPC) y gastos médicos antes de alcanzar el deducible, sin perder los beneficios fiscales.

Ahora puedes usar fondos de la HSA para pagar y gastos médicos antes de alcanzar el deducible, sin perder los beneficios fiscales. Mayor elegibilidad: Los planes bronce y catastróficos se consideran compatibles con HSA, lo que permite a más personas acceder a estas ventajas fiscales.

