Órdenes judiciales restringen al IRS de compartir información de los contribuyentes con ICE

Una corte federal ha intervenido para restringir el intercambio de datos confidenciales de los contribuyentes entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con una serie de órdenes emitidas el viernes y el martes.

Las órdenes emitidas por la Corte de Distrito del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., ofrecen un alivio temporal que impedirá que el IRS continúe compartiendo cantidades masivas de datos de los contribuyentes con ICE, sin proporcionar al tribunal y a los demandantes un aviso de 24 horas, informó Democracy Forward Foundation en un comunicado de prensa.

El objetivo de ICE es lograr la información detallada de los indocumentados con Número de Identificación Personal de Contribuyente (ITIN, en inglés).

Este intercambio de datos entre el IRS y la agencia de inmigración es solo una consecuencia de la adopción por parte del IRS de una nueva política de datos que pone en peligro la información personal confidencial de cientos de millones de estadounidenses.

El tribunal también ha ordenado al IRS que presente un registro de sus acciones para que el tribunal considere si actuó de manera arbitraria e ilegal.

Entre las organizaciones que trabajan para defender la privacidad en el caso “Center for Taxpayer Rights et al. vs Internal Revenue Service et al” se incluyen el Centro para los Derechos del Contribuyente, Main Street Alliance, Communications Workers of America y la Federación Nacional de Empleados Federales.

“Este intercambio ilegal de datos es uno de los peores ataques a la privacidad personal de los estadounidenses en décadas e ignora las leyes que el Congreso aprobó tras el escándalo de Watergate para proteger la información de los contribuyentes”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward.

“Agradecemos que el tribunal haya emitido esta orden provisional para detener las amenazas a los derechos fundamentales a la privacidad mientras considera una orden más formal. Para Democracy Forward es un honor representar a esta amplia coalición para exigir responsabilidades al gobierno y proteger la privacidad del pueblo estadounidense”, concluyó Perryman.

