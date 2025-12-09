Senadores demócratas pretenden impedirle al Departamento del Tesoro crear una moneda alusiva a Trump

Los demócratas Catherine Cortez Masto, senadora por Nevada; y Jeff Merkley, senador por Oregon, preparan una iniciativa encaminada a impedirle al Departamento del Tesoro (USDT) poner en circulación una moneda en cuyo centro aparece la imagen del presidente Donald Trump.

La pieza en cuestión serviría para conmemorar el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos y aunque su diseño la representa como $1 dólar, realmente sólo sería considerada de colección.

De hecho, en el sitio web del USDT se destacan diseños de la moneda de Trump, los cuales fueron presentados desde principios de octubre.

En el borde exterior de la cara posterior, la moneda de Trump también lleva la inscripción “Fight, fight, fight” (Lucha, lucha, lucha).

Además, se le agrega el nombre del país “United States of America” y la inscripción en latín “E Pluribus Unum” (De muchos, uno).

El diseño se complementa con una imagen en el centro muy similar a la escena registrada en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024, cuando Donald Trump levantó el puño en el aire después de que un estudiante lo hirió en la oreja derecha al intentar asesinarlo durante un mitin electoral.

En 2018, en Israel se acuñó una moneda con la imagen del presidente Donald Trump, en honor a su reconocimiento de Jerusalén como capital de la nación judía. (Crédito: Sebastian Scheiner / AP)

El año pasado, la Casa de Moneda emitió dos, una de ellas para honrar a la activista Harriet Tubman quien luchó a favor de la libertad de las personas negras esclavizadas en Estados Unidos.

La otra pieza, formó parte de una serie conmemorativa denominada Greatest Generation, a través de la cual se reconoce el aporte a los veteranos y civiles que les tocó enfrentar la Segunda Guerra Mundial.

De la primera moneda descrita se vendieron 56,894 unidades; en tanto que de la segunda la cifra fue superior al alcanzar a ser colocadas 79,980.

Los senadores Cortez Masto y Merkley forman parte de un grupo de siete demócratas quienes, a través de una carta enviada la semana pasada al USDT, pidieron echar reversa al proyecto de la moneda donde aparece Donald Trump.

“A lo largo de la historia, los legisladores estadounidenses han reafirmado la consagrada tradición de no hacer circular moneda estadounidense con imágenes de funcionarios electos.

Durante siglos, se ha evitado acuñar moneda estadounidense con presidentes en ejercicio para evitar la impresión de que Estados Unidos es una monarquía o está sujeto a un culto a la personalidad. Si bien el Reino Unido, Canadá y Australia han presentado imágenes de la exreina Isabel II durante décadas, y ahora también del rey Carlos III en sus billetes, Estados Unidos nunca ha acuñado, y no debería hacerlo ahora, moneda circulante con imágenes de funcionarios electos”, indica parte del documento firmado por los políticos disidentes a las políticas de Donald Trump.

