Trump exige disculpas a “60 Minutes” por la entrevista a Marjorie Taylor Greene

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió disculpas al programa “60 Minutes”, por emitir una entrevista con la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, antigua aliada del mandatario.

Mientras Taylor Greene se prepara para renunciar al Congreso antes de que termine su mandato, declaró a la corresponsal del medio, Lesley Stahl, que el presidente no está cumpliendo con su lema “Estados Unidos Primero”, y relacionó las amenazas de muerte que dice haber recibido, con los comentarios del presidente sobre ella.

Greene dijo a “60 Minutes” que después de que el presidente la llamara traidora, recibió una amenaza de bomba en su casa y luego, “varias amenazas de muerte directas contra mi hijo”.

Cuando se le preguntó sobre su afirmación de que el presidente era el culpable de las amenazas a ella y a su hijo, Greene respondió: “El asunto de las amenazas de muerte directas a mi hijo eran sus palabras: “Marjorie Traidora Greene”.

Greene declaró a “60 Minutes” que las amenazas fueron “directamente impulsadas por el presidente Trump. Y se lo dije. Se lo dije a JD Vance. Se lo dije a todos. Se las envié directamente a ellos”.

“JD Vance me respondió: ‘Lo investigaremos'”, añadió Greene. “Recibí una respuesta del presidente Trump que mantendré en privado, pero no fue muy amable”.

Trump critica duramente a su exaliada

En su red Truth Social, Trump cargó contra la legisladora, a la que retiró recientemente su respaldo electoral, y dijo que se ha convertido en una “manzana podrida” con puntos de vista de “una persona muy tonta”.

“Marjorie no es AMERICA FIRST ni MAGA, porque nadie podría haber cambiado sus puntos de vista tan rápido, y sus nuevos puntos de vista son los de una persona muy tonta”, escribió el presidente en Truth Social.

“Sin embargo, mi verdadero problema con el programa no fue la traidora de bajo coeficiente intelectual, sino que la nueva dirección de “60 Minutes”, Paramount, haya permitido que se emita”, señaló el mandatario, quien exigió “una disculpa total y completa”.

¡NO SON MEJORES QUE LA ANTERIOR DIRECCIÓN, que me acaba de pagar millones de dólares por INFORMES FALSAS sobre tu presidente favorito, YO! Desde que lo compraron, ¡60 Minutes ha empeorado!”

Marjorie Taylor Greene, figura mediática de la ultraderecha estadounidense y una de las exseguidoras más fervientes de Trump, anunció el 21 de noviembre que dejará el Congreso tras haber roto su alianza con el mandatario por discrepancias sobre la gestión del caso del pederasta Jeffrey Epstein y la política exterior del país.

Greene, quien votó con Trump el 98% de las veces antes de que su relación comenzara a deteriorarse, ha dicho que cree que el presidente no priorizó los asuntos internos en su agenda. En el video en el que anunció su renuncia, también criticó su apoyo a las industrias de criptomonedas y farmacéutica.

El presidente Donald Trump saluda a la representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, el martes 4 de marzo de 2025. Crédito: Julia Demaree Nikhinson/ Archivo | AP

