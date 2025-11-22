Marjorie Taylor Greene renuncia al Congreso para “evitar ser maltratada” por Donald Trump

Marjorie Taylor Greene, representante por Georgia, anunció que en enero dejará el Congreso, pues teme sufrir una desgastante presión del presidente Donald Trump, la cual terminaría perjudicando al propio Partido Republicano.

A través de un extenso comunicado, la controversial rubia de 51 años expuso que después de haber roto relaciones con el jefe de la nación vislumbra un ambiente más hostil hacia su persona y, por cuestión de dignidad, considera más conveniente dar un paso al costado en su carrera.

“Tengo demasiado amor propio y dignidad, amo demasiado a mi familia y no quiero que mi querido distrito tenga que soportar unas primarias dolorosas y llenas de odio en mi contra por parte del presidente por el que todos luchamos, solo para que yo gane las elecciones mientras que los republicanos probablemente pierdan las elecciones de mitad de mandato”, indicó.

Otra de las razones detrás de su decisión de alejarse del Congreso está relacionada con su negativa a defender al jefe de la nación de un posible juicio político que bajo su perspectiva podría darse, pues dejó en claro lo consideraría incoherente debido a cómo él la ha atacado públicamente.

“Se espera que defienda al presidente contra un juicio político después de que, con odio, gastó decenas de millones de dólares en mi contra e intentó destruirme. Me niego a ser una ‘mujer maltratada’ esperando que todo desaparezca y mejore”, enfatizó.

En su momento, Marjorie Taylor Greene señaló no deberle nada a Donald Trump en cuanto al ascenso que llegó a tener su carrera política. (Crédito: Shawn Thew / EFE)

Asimismo, Taylor Greene recordó cómo en su momento decidió apoyar a Trump por encima de su familia cuando su madre enfrentaba un muy duro y al final eso ni siquiera fue valorado por el hombre que gobierna en la Casa Blanca quien ahora únicamente emite comentarios despectivos considerándola una desquiciada.

“Nunca olvidaré el día que tuve que separarme de mi madre, ya que a mi padre le extirparon tumores cancerosos por una cirugía cerebral para poder volar a Washington D. C. a defender al presidente Trump y votar NO al segundo juicio político del demócrata en 2021.

Mi pobre padre y mi pobre madre, fue demasiado. La lealtad debe ser una calle de doble sentido”, mencionó.

Ante el inesperado posicionamiento asumido por Marjorie Taylor Greene se proyecta que el 5 de enero será su último día como representante por el 14.º distrito congresional de Georgia.

