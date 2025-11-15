Trump anuncia que no apoyará más a Marjorie Taylor Greene por quejarse y ser una “loca desvariando”

El presidente Donald Trump dio a conocer que no respaldará más a Marjorie Taylor Greene, representante por Georgia, por quejarse recurrentemente del Partido Republicano y además la definió como una “loca desvariando”.

En jefe de la nación está molesto con la controversial rubia que lo apoyó durante la etapa más complicada de su defensa en tribunales cuando sus opositores pretendían enviarlo a prisión.

Haber despotricado en contra de algunos de los republicanos de mayor jerarquía acusándolos de temerosos ante las mujeres más talentosas que ellos fue el primer motivo del enojo de Trump.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue cuando la representante por Georgia se atrevió a declarar no estar inquieta de perder su respaldo e incluso se sumó a las voces que exigen la apertura de los archivos Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual en la cual el apellido Trump sale a relucir.

Frente a dicha situación el presidente de la nación no soportó más y, a través de un mensaje en la plataforma Truth Social, expresó que Marjorie Taylor Greene ha dejado de contar con su respaldo al grado de inclinarse por apoyar un desafío en las primarias en contra ella.

“Retiro mi apoyo y respaldo a la ‘congresista’ Marjorie Taylor Greene, del gran estado de Georgia. ¡Lo único que veo que hace la ‘loca’ Marjorie es QUEJARSE, QUEJARSE, QUEJARSE!”, escribió.

Lo que parecía ser una luna de miel en la relación entre Marjorie Taylor Greene y Donald Trump, ahora podría convertirse en una luna de hiel. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Trump señaló que los ataques de la representante de Georgia hacia su propio partido surgieron después de disuadirla de postularse al Senado o como gobernadora, pues hubiera sido una batalla complicada de ganar.

“Parece que todo empezó cuando le envié una encuesta en la que le decía que no debía presentarse como candidata a senadora ni a gobernadora; tenía 12% y sin ninguna posibilidad (a menos, claro está, que tuviera mi apoyo, ¡cosa que no iba a conseguir!).

Le ha dicho a mucha gente que está molesta porque ya no le devuelvo las llamadas, pero con 219 congresistas, 53 senadores estadounidenses, 24 miembros del gabinete, casi 200 países y una vida normal que llevar, no puedo atender las llamadas de una loca desvariando todos los días”, expresó.

