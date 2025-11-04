Marjorie Taylor Greene descarta temor ante la posibilidad de perder el respaldo de Donald Trump

Marjorie Taylor Greene, representante por Georgia, descarta sentirse preocupada ante la probabilidad de que el presidente Donald Trump se enfade con ella por haber señalado a los republicanos como débiles y temerosos de ser superado por mujeres con mayor capacidad.

A mediados del mes pasado, durante una entrevista concedida al diario The Washington Post, la controversial rubia de 51 años dejó muy mal parados a algunos correligionarios de su partido al exhibirlos como incapaces y temerosos.

“Mientras que el presidente Trump tiene un estilo muy fuerte y dominante —no es débil en absoluto—, muchos de los hombres de la Cámara son débiles. Hay muchos hombres republicanos débiles y temen más a las mujeres republicanas fuertes. Así que siempre intentan marginar a las mujeres republicanas fuertes que realmente quieren hacer algo y realmente quieren conseguir algo. Siempre se sienten intimidados por las mujeres republicanas más fuertes porque lo decimos en serio y lo haremos y les haremos quedar mal”, expresó.

Dichos señalamientos y el hecho de hablar de que los republicanos podrían perder el control de la Cámara de Representantes el próximo año, no cayó nada bien al interior del partido conservador y a partir de ello se le ha comenzado a ver como una especie de enemiga interna.

Sin embargo, durante una entrevista concedida al programa de televisión “The View”, la conservadora de Georgia, aseguró estar preparada incluso dejar de ser apoyada por Donald Trump.

“Lo quiero mucho. Donald Trump suele gritarle a todo el mundo, así que ya estamos acostumbrados por ser el presidente de Estados Unidos”, señaló.

Hace unas semanas, Marjorie Taylor Greene advirtió sobre la posibilidad de que alguien pudiera tratar de atacarla por sus desacuerdos políticos. (Crédito: Shawn Thew / EFE)

Acto seguido, Taylor Greene les recordó a los líderes de su partido que representa a la ciudadanía de su estado y por ello es a dicho sector con quien debe quedar bien.

“Hay algo que quizás no sepan de mí: creo que mucha gente de la izquierda está descubriendo que cuando me presenté al Congreso en 2020, critiqué por igual a republicanos y demócratas, porque provengo de una familia de clase trabajadora. Represento a un distrito rural e industrial —los trabajadores manuales y la gente han sido aplastados por décadas de fracaso en Washington, D.C.— así que no tengo problema en señalar con el dedo a todos. Nada ha cambiado en mí. Me mantengo absolutamente fiel, al 100%, a las personas que votaron por mí y fiel a mi distrito”, enfatizó.

Al ser cuestionada sobre a quiénes se refiere cuando habla sobre republicanos débiles, a la representante por Georgia no le tembló la voz para señalar a los líderes de su partido.

“Cuando hablo de hombres republicanos débiles, casi siempre me refiero a los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado”, externó dejando en claro no ser demócrata como pretenden hacer verla.

