Trump define a Marjorie Taylor Greene como “una mujer descarriada” y ella lo pone en su sitio

Hasta los oídos del presidente Donald Trump llegaron los comentarios negativos de Marjorie Taylor Greene, representante por Georgia, donde critica no sólo a algunos compañeros, sino hasta a él mismo, lo cual no le resulta nada grato.

Después de que el Partido Republicano fue superado la semana pasada en las elecciones a gobernador en Virginia y Nueva Jersey, así como en la carrera por la alcaldía de Nueva York y también el referéndum de redistribución de distritos de California, Marjorie Taylor Greene declaró que gran parte de la derrota conservadora se debía a la deficiente capacidad de algunos líderes en su partido.

“No puedo ver el futuro, pero veo que los republicanos perderán la Cámara de Representantes si los estadounidenses continúan viviendo de sueldo a sueldo. Sin duda, llegarán a las elecciones intermedias mirando a través del lente de su cuenta bancaria”, expresó durante una entrevista concedida a la plataforma de noticias Semafor.

Después las críticas de la rubia conservadora subieron de tono en otro dialogo sostenido hace una semana con el diario The Washington Post.

“Mientras que el presidente Trump tiene un estilo muy fuerte y dominante —no es débil en absoluto—, muchos de los hombres de la Cámara son débiles. Hay muchos hombres republicanos débiles y temen más a las mujeres republicanas fuertes. Así que siempre intentan marginar a las mujeres republicanas fuertes que realmente quieren hacer algo y realmente quieren conseguir algo. Siempre se sienten intimidados por las mujeres republicanas más fuertes porque lo decimos en serio y lo haremos y les haremos quedar mal”, enfatizó.

Por tratar de dividir a los republicanos, Marjorie Taylor Greene ha comenzado a resultarle un personaje incómodo a Donald Trump. (Crédito: Seth Wenig / AP)

Sin embargo, la gota que derramó el vaso fueron sus críticas a Trump durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News, lo cual ya no resultó tan insignificante para la Casa Blanca, pues exhibió la incapacidad del neoyorquino de para manejar la economía.

“Estamos viendo un debilitamiento real de la economía, y puede que nos dirijamos hacia una recesión a medida que nos acercamos a las fiestas”, advirtió.

Frente a todos estos señalamientos, el presidente de la nación la definió como una mujer descarriada.

“No sé qué le pasó a Marjorie. Es una buena mujer, pero se ha descarriado. Cuando alguien como Marjorie se acerca y empieza a hacer declaraciones de ese tipo, demuestra que no sabe. Me sorprende”, manifestó ante la prensa en la Oficina Oval.

Lejos de quedarse en silencio, Taylor Greene recurrió a redes sociales para recordarle al magnate neoyorquino estar más serena que nunca.

“No he perdido el rumbo. ¡Soy 100% estadounidense, primero y solo!”, escribió.

