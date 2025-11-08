Marjorie Taylor Greene advierte que la economía se debilita y EE.UU. podría dirigirse a una recesión

En las últimas semanas, se ha hecho más notorio el distanciamiento entre Marjorie Taylor Greene, representante por Georgia, y el presidente Donald Trump al grado de que una nueva declaración de la republicana lo deja muy parado ante los ojos de la ciudadanía tras advertir que la economía se debilita y Estados Unidos podría dirigirse hacia una recesión.

La controversial rubia de 51 años arrancó esta semana con la espada desenvainada al descartar en una entrevista concedida diario The Washington Post sentir temor ante la posibilidad de haber perdido el respaldo de Donald Trump.

Después, la republicana acudió a un par de programas de televisión donde reiteró que su lealtad es para la ciudadanía, pues gracias a su respaldo es que ha logrado ocupar el puesto político que ostenta.

“Hay algo que quizás no sepan de mí: creo que mucha gente de la izquierda está descubriendo que cuando me presenté al Congreso en 2020, critiqué por igual a republicanos y demócratas, porque provengo de una familia de clase trabajadora. Represento a un distrito rural e industrial —los trabajadores manuales y la gente han sido aplastados por décadas de fracaso en Washington, D.C.— así que no tengo problema en señalar con el dedo a todos. Nada ha cambiado en mí. Me mantengo absolutamente fiel, al 100%, a las personas que votaron por mí y fiel a mi distrito”, indicó.

Dicho rol asumido por Taylor Greene empieza a incomodarle a los miembros de su propio partido, pero a ella parece no importarle.

Durante varios meses, Marjorie Taylor Greene respaldó a capa y espada al presidente Donald Trump. (Crédito: Seth Wenig / AP)

No obstante, su más reciente declaración emitida a la cadena de televisión Fox News probablemente ya no resulte tan insignificante para la Casa Blanca, pues exhibe la incapacidad de Trump para manejar la economía y para encontrarle una solución al cierre de gobierno después de más 38 días en que el Senado no logra aprobar un proyecto de ley de financiación provisional.

“Estamos viendo un debilitamiento real de la economía, y puede que nos dirijamos hacia una recesión a medida que nos acercamos a las fiestas. Hago un llamado a ambos partidos, demócratas y republicanos, para que cumplan con su deber y financien la resolución de continuidad presupuestaria para que podamos volver al trabajo”, subrayó.

Asimismo, aseguró que extender el cierre de gobierno es la peor posición asumida por parte de los senadores.

“Está afectando mucho a la generación de mis hijos, que tienen 22, 26 y 28 años, y esa generación mira hacia el futuro con muy poca esperanza. No estoy cobrando durante el cierre, pero sé que algunos de mis colegas sí. Por lo tanto, creo que es absolutamente la peor decisión, y la peor decisión política, que la Cámara esté en receso y que no estemos aquí trabajando”, expresó.

Sigue leyendo:

• Marjorie Taylor Greene descarta temor ante la posibilidad de perder el respaldo de Donald Trump

• Marjorie Taylor Greene, representante por Georgia, teme que alguien intente asesinarla

• La republicana Marjorie Taylor Greene se benefició del desplome del mercado financiero