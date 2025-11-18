Marjorie Taylor Greene define a Donald Trump como un “traidor al servicio de países extranjeros”

La batalla verbal entre Marjorie Taylor Greene, representante por Georgia, y el presidente Donald Trump promete desencadenar un escándalo de proporciones inimaginables, pues las declaraciones de la conservadora de 51 años se desbordaron al señalar al jefe de la nación como un traidor a la patria.

Durante una conferencia de prensa previo a la votación efectuada en la Cámara de Representantes para definir el destino de los registros, documentos y otros materiales no clasificados en su poder relacionados con Jeffrey Edward Epstein, líder de una red de explotación sexual, Taylor Greene afirmó no deberle nada a Donald Trump por el avance que ha tenido su carrera política.

“Me llamó traidora un hombre por el que luché durante cinco, no, en realidad seis años, y a quien le ofrecí mi lealtad incondicionalmente. Gané mi primera elección sin su apoyo, derrotando a ocho hombres en las primarias, y nunca le debí nada, pero luché por él, por sus políticas y por ‘Estados Unidos primero’, y me llamó traidora por apoyar a estas mujeres y negarme a retirar mi nombre de la petición de destitución”, expresó.

Acto seguido, como nunca se le había escuchado, la controversial rubia arremetió en contra de Trump.

“Déjenme decirles qué es un traidor. Un traidor es un estadounidense que sirve a países extranjeros y a sí mismo”, enfatizó.

Marjorie Taylor Greene está convencida de que podrá seguir adelante con su carrera política sin la necesidad de ser respaldada por Donald Trump. (Crédito: Mike Stewart / AP)

El coraje detrás de los comentarios de Marjorie Taylor Greene surge ante una publicación compartida la semana pasada por Donald Trump en la plataforma Truth Social, donde le anunció que ya no la respaldaría más por haberse inclinado hacia la izquierda.

“Retiro mi apoyo y respaldo a la congresista Marjorie Taylor Greene, del gran estado de Georgia. Entiendo que personas conservadoras admirables están considerando presentar una candidatura contra Marjorie en las primarias de su distrito, que también están hartas de ella y sus payasadas, y que, si se presenta la persona adecuada, contará con mi apoyo total e incondicional. Se ha radicalizado hacia la izquierda, incluso participando en el programa “The View”, con sus presentadores de baja inteligencia que odian a los republicanos. ¡Marjorie ‘Traidora’ Green es una vergüenza para nuestro GRAN PARTIDO REPUBLICANO!”, señaló.

