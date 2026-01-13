EE.UU. pone fin al estatus de protección temporal para miles de somalíes viviendo en su territorio

La administración encabezada por el presidente Donald Trump anunció el final del estatus de protección temporal (TPS) que, por cuestiones humanitarias, les permitía a miles de somalíes vivir en Minnesota.

A través de un comunicado emitido por Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se indica que los inmigrantes somalíes con TPS deberán abandonar el país antes del 17 de marzo.

“Temporal significa temporal. Las condiciones en Somalia han mejorado tanto que ya no cumple con el requisito legal del Estatus de Protección Temporal“, señala parte de la misiva.

Asimismo, la funcionaria subraya que la prioridad de la actual administración federal son los ciudadanos estadounidenses y no brindar refugio a extranjeros.

“Permitir que ciudadanos somalíes permanezcan temporalmente en Estados Unidos es contrario a nuestros intereses nacionales. Para nosotros, los estadounidenses son nuestra prioridad”, enfatizó.

De acuerdo con estimaciones del gobierno, bajo el amparo del TPS, cerca de 2,500 somalíes permanecen en Estados Unidos, de los cuales más de 1,300 tienen solicitudes de residencia pendientes a recibir una respuesta de las autoridades.

El nuevo posicionamiento del gobierno federal surge en respuesta a un presunto esquema de fraude cercano a $9 mil millones de dólares en detrimento de las finanzas estadounidenses durante la pandemia de COVID, el cual al ser detectado involucraría a miembros de la comunidad somalí.

Minnesota recibió a miles de refugiados somalíes quienes ahora deberán salir de Estados Unidos. (Crédito: Jessie Wardarski / AP)

Cabe señalar que, a consecuencia de una guerra civil desarrollada en Somalia, sus ciudadanos recibieron el TPS en 1991.

Después, en septiembre de 2024, durante el gobierno de Joe Biden se decidió extenderle dicho beneficio para que pudieran continuar viviendo en Estados Unidos.

Es de llamar la atención que el anuncio de la expiración del TPS para los somalíes se produjo menos de 24 horas después de que las autoridades de las ciudades de Minneapolis y St. Paul demandaron al gobierno federal por los operativos a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del DHS para detener a extranjeros carentes de estatus legal considerados una amenaza para el resto de la ciudadanía.

De hecho, la semana pasada, durante una conferencia de prensa, Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, le pidió al ICE largarse de Minneapolis, esto después de que una mujer fue asesinada a balazos por un agente de ICE durante una redada antinmigrantes.

