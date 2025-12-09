Así es el cambio de política en la Green Card para inmigrantes de 19 países vetados por EE.UU.

Las recientes restricciones aplicadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) han generado inquietud entre miles de solicitantes alrededor del mundo. El memorándum emitido por la agencia detalla que las nuevas medidas están dirigidas específicamente a ciudadanos procedentes de 19 países incluidos en la Proclamación Presidencial del 4 de junio de 2025, una orden que endurece los controles migratorios.

El documento indica que los nacionales de estas naciones enfrentarán evaluaciones adicionales en sus procesos, lo que podría extender los tiempos de respuesta y aumentar las verificaciones de seguridad. Aunque USCIS no ha ofrecido cifras exactas sobre el impacto, especialistas anticipan que la carga administrativa será significativa, especialmente para quienes ya tienen trámites en curso.

Entre los países señalados se encuentran Venezuela, Cuba y Haití, tres de las naciones latinoamericanas con mayor volumen de solicitudes de asilo y procesos humanitarios. El memorándum también incluye a Afganistán y Myanmar, territorios marcados por conflictos prolongados que han generado grandes desplazamientos poblacionales, además de Chad, República del Congo y Guinea Ecuatorial.

A esta lista se suman Eritrea, Irán y Libia, países que mantienen tensiones políticas internas y externas, así como Somalia, Sudán y Yemen, regiones que atraviesan crisis humanitarias complejas. USCIS explica que la decisión responde a evaluaciones de riesgo realizadas en coordinación con otras agencias federales, aunque los criterios exactos no han sido revelados.

Las naciones incluidas en la Proclamación Presidencial

El grupo de países afectados se completa con Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán. De acuerdo con el memorándum, las autoridades estadounidenses consideran que estos territorios presentan desafíos significativos en materia de verificación documental, interoperabilidad de datos y cooperación bilateral en seguridad.

En términos prácticos, los solicitantes provenientes de estas 19 naciones podrían enfrentar revisiones más exhaustivas, entrevistas adicionales y posibles demoras en adjudicaciones de beneficios migratorios. Abogados especializados anticipan que el impacto será más evidente en procesos de asilo, parole humanitario y solicitudes de residencia permanente basadas en reunificación familiar.

USCIS insiste en que las nuevas directrices no constituyen una suspensión generalizada de trámites, sino un ajuste destinado a reforzar los procedimientos de control. Sin embargo, organizaciones defensoras de migrantes advierten que la medida podría traducirse en obstáculos desproporcionados para poblaciones vulnerables que buscan protección internacional.

Las restricciones llegan en un momento en que Estados Unidos registra un aumento en las solicitudes de refugio y un mayor flujo de peticiones provenientes de países políticamente inestables. Analistas consideran que la Proclamación Presidencial del 4 de junio forma parte de un esfuerzo más amplio por endurecer la política migratoria y responder a presiones internas relacionadas con seguridad y gestión fronteriza.

Por ahora, USCIS no ha anunciado cambios adicionales ni un cronograma para revisar la medida. Los expertos recomiendan a los solicitantes mantenerse informados a través de los canales oficiales y consultar asesoría legal para comprender cómo estas restricciones podrían afectar cada caso particular, especialmente para quienes ya iniciaron trámites antes de la publicación del memorándum.