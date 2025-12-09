Comunidad somalí de Minnesota entre el miedo y a zozobra en medio de ataques contra inmigrantes

La comunidad somalí de Minnesota atraviesa días de profunda inquietud tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump y el despliegue de una operación migratoria en la región por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Representantes locales aseguran que el clima se ha vuelto tenso y cargado de temor.

Durante una reunión de gabinete el 2 de diciembre, Trump arremetió contra la comunidad al afirmar que “no aportan nada” y que no los quiere “en el país”, señalando que Estados Unidos se dirige “por el camino equivocado” al permitir la llegada de “basura”. Al día siguiente, reiteró que “los somalíes deberían irse”.

Miembros de la comunidad contaron que muchos han comenzado a portar sus pasaportes y documentos legales por miedo a detenciones arbitrarias. Entre ellos, Abdullahi Abdulle, veterano de la Guardia Nacional de Minnesota, afirmó que la incertidumbre ha obligado a adoptar medidas extremas ante un posible accionar de ICE.

El representante estatal Samakab Hussein, demócrata y primer legislador de origen somalí en Saint Paul, indicó que los comentarios de Trump han alimentado la confusión. Sostuvo que numerosas familias temen realizar tareas cotidianas como ir al supermercado o enviar a sus hijos a la escuela, lo que ha paralizado la vida comunitaria.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Abigail Jackson defendió al mandatario y aseguró que Trump tiene razón al señalar “problemas generados por inmigrantes somalíes radicales” que, según dijo, fueron permitidos por los demócratas, afectando a los contribuyentes y a la seguridad nacional estadounidense.

Temor comunitario y señalamientos políticos

Minnesota ha recibido refugiados somalíes desde los años noventa, convirtiéndose en el estado con la mayor población de esa diáspora en el país, con unas 84,000 personas en la zona de Minneapolis-Saint Paul. En los últimos años, la comunidad ha tenido que enfrentar el impacto de un amplio caso de fraude a la asistencia social.

Trump calificó al estado como “foco de actividades fraudulentas” luego de reportes que vinculaban fondos defraudados con transferencias al grupo extremista Al-Shabab, aunque la fiscalía no ha acusado a nadie por apoyar a organizaciones terroristas. Para Abdulle, estas generalizaciones son “imprudentes y peligrosas”, especialmente viniendo de un expresidente.

El académico Ahmed Samatar señaló que la mayoría de los somalíes en Minnesota apoya que los responsables de fraude enfrenten la justicia, pero rechazó que los incidentes se utilicen para estigmatizar a toda la comunidad. Coincidió Kowsar Mohamed, activista de Minneapolis, quien calificó el discurso de Trump como una “distracción” ante las dificultades económicas del país.

La preocupación creció luego de que Associated Press informara sobre una operación migratoria enfocada principalmente en inmigrantes somalíes sin estatus legal. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la detención de siete personas, tres de ellas somalíes, como parte de la Operación Metro Surge en Minneapolis.

Mohamed advirtió que el mayor temor es ser detenidos por error y quedar incomunicados dentro del sistema migratorio. Abdulle insistió en que muchos ciudadanos estadounidenses están portando sus pasaportes por miedo a ser perfilados por su origen, algo que calificó como “inconstitucional y antiestadounidense”. El representante Hussein afirmó que la actividad de ICE ha aumentado y denunció prácticas de discriminación racial en la zona.