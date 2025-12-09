“Detengan el uso ilegal de la fuerza de ICE o perderán su trabajo”, advierte jefe de policía de Minneapolis a sus oficiales

Los agentes de policía de Minneapolis corren el riesgo de perder sus empleos si no intervienen en determinadas situaciones, cuando los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) estén usando “fuerza ilegal”.

El jefe de policía de la cuidad, Brian O’Hara, emitió una severa advertencia a sus oficiales: “intervengan cuando vean a agentes de Inmigración y Control de Aduanas usando fuerza ilegal o perderán su trabajo”, de acuerdo con un artículo publicado en MS Now.

“Si cualquier agente del orden público utiliza fuerza ilegal contra cualquier persona en esta ciudad y uno de nuestros agentes está allí, absolutamente espero que intervengan o serán despedidos”, dijo O’Hara cuando se le preguntó cómo deberían responder sus agentes al uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de ICE.

O’Hara señaló que los casos de fuerza excesiva que fueran evidentes justificarían la intervención de los agentes. Un sargento del departamento de O’Hara aclaró posteriormente que, si bien los agentes del Departamento de Policía de Minneapolis pueden intervenir físicamente en caso de uso ilegal de la fuerza, no llegarían a arrestar a los agentes del ICE.

La ciudad más grande de Minnesota se encuentra en medio de una ofensiva contra la inmigración. Esto ocurre después de que el presidente Donald Trump usara lenguaje xenófobo a principios de esta semana para describir a los miembros de la diáspora somalí del estado, llamándolos “basura”.

Minneapolis es la última comunidad en la mira del plan de deportación masiva de Trump. Los Ángeles; Chicago; Charlotte, Carolina del Norte; y ahora Nueva Orleans se encuentran entre las ciudades donde agentes federales han implementado el plan de deportación masiva de Trump. En el proceso, los agentes federales se han enfrentado a acusaciones generalizadas de discriminación racial y uso excesivo de la fuerza, a menudo respaldadas por miles de videos de ciudadanos preocupados que muestran encuentros violentos.

