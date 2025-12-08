Creador de aplicación que rastrea a agentes de ICE demanda al gobierno de Trump por censura

Joshua Aaron, desarrollador de ICEBlock, una aplicación para iPhone que marcaba avistamientos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusó a la Administración de Donald Trump de presionar a Apple para que la retirara de su tienda.

La demanda del creador de la APP es por violaciones a la libertad de expresión, alegando que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, usó su “poder estatal” para obligar a Apple a eliminar su aplicación, lo cual, según dijo, además coarta su libertad de crear y distribuir ICEBlock, amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.

“Básicamente, le pedimos al tribunal que siente un precedente y confirme que ICEBlock es, de hecho, una libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda y que no hice nada malo al crearlo”, dijo Aaron en una entrevista. “Y que se asegure de que no puedan volver a hacer lo mismo en el futuro”.

Aaron dijo que la otra parte de la demanda “es básicamente que dejen de amenazarme a mí y a mi familia”.

Today following outreach from @thejusticedept, Facebook removed a large group page that was being used to dox and target @ICEgov agents in Chicago.



The wave of violence against ICE has been driven by online apps and social media campaigns designed to put ICE officers at risk… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) October 14, 2025

La demanda solicita a un juez federal que proteja al desarrollador de software con sede en Texas de ser procesado, alegando “amenazas ilegales hechas por la Fiscal General Bondi, la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, el Director interino de ICE Todd M. Lyons y el Zar Fronterizo de la Casa Blanca Tom Homan para investigar penalmente y procesar a Aaron por su papel en el desarrollo de ICEBlock”.

La aplicación, gratuita para teléfonos iPhone, dejó de estar disponible el pasado octubre en Apple Store, la tienda de aplicaciones oficial de Apple, tras las presiones de la Administración.

Con más de un millón de usuarios, ICEBlock era la aplicación de seguimiento de ICE más utilizada en la tienda de aplicaciones de Apple hasta que Bondi dijo en octubre que su oficina se comunicó con Apple “exigiendo que eliminen ICEBlock” y alegando que “está diseñada para poner en riesgo a los agentes de ICE solo por hacer su trabajo, y la violencia contra las fuerzas del orden es una línea roja intolerable que no se puede cruzar”.

El Departamento de Justicia dijo que no tenía comentarios sobre la demanda más allá de las declaraciones previas de Bondi sobre la aplicación.

La fiscal general Pam Bondi, durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, el jueves 4 de diciembre de 2025, en Washington. Crédito: Alex Brandon | AP

Para el creador, la decisión de Apple de eliminar ICEBlock demuestra que la compañía estaba “amenazada” por el Gobierno, por lo que espera una respuesta positiva del tribunal que impida a la Administración coaccionar a empresas privadas y que Apple devuelva la aplicación a su tienda.

Aunque ICEBlock fue eliminada de la tienda digital, quienes ya la tenían descargada todavía la pueden utilizar.

Lanzada en abril, la aplicación es un mapa que permite a los usuarios recibir alertas de otros cuando ven a agentes de ICE en un radio de ocho kilómetros.

Aaron explicó en la demanda que la APP fue diseñada para “facilitar el intercambio comunitario de información disponible públicamente” y en respuesta a la campaña “sin precedentes” de Trump para arrestar, detener y deportar inmigrantes.

El uso de este tipo de tecnología ha aumentado a medida que la Administración de Trump ha intensificado las redadas como parte de su plan de deportaciones masivas de migrantes.

