Agentes de ICE entran a la fuerza en una casa de alquileres y arrestan a 4 inmigrantes (Videos)

Imágenes captadas por una cámara de vigilancia doméstica evidenció el momento en que más de una docena de agentes federales de inmigración irrumpen en una vivienda de Burnsville, Minnesota, donde varias personas alquilan habitaciones.

Según informó FOX 9, la redada migratoria se registró el sábado 6 de diciembre y cuatro inmigrantes fueron arrestados. Asimismo, los uniformados pudieron confirmar que los dueños de la casa tienen nacionalidad estadounidense.

Agentes de ICE habrían seguido a “varios latinos” hasta la vivienda

Una cámara Ring muestra el instante en el que agentes de ICE se acercaron a la puerta principal de la casa ubicada en McAndrews Road.

En otra grabación se observa a un hombre siendo derribado en la entrada mientras una mujer, que sería su esposa, corre hacia adentro para refugiarse con su hijo.

Otra mujer que vive en la casa afirmó que los agentes siguieron a “varias personas latinas que alquilan habitaciones” desde una tienda hasta su hogar. De acuerdo con el medio, la intervención ocurrió sin previo aviso y a un ritmo que tomó por sorpresa a quienes se encontraban dentro.

Familiares indicaron que las cuatro personas detenidas fueron trasladadas a centros de inmigración fuera del estado. Entre los arrestados estarían los padres de un niño de siete años, quienes quedaron separados de él tras el operativo.

“Apuntaban con armas… todos estaban asustados”

Las imágenes no mienten: no solo la puerta de entrada había sido derribada, sino también varias puertas internas en ambos niveles de la vivienda.

Sofía Alvarado, residente del lugar, declaró al medio Kare 11: “No pararon de golpear la puerta hasta que la echaron abajo”. También comentó que ella y otros tres familiares se escondieron en el baño cuando escucharon los golpes, sin entender qué estaba ocurriendo.

Su hermano, de nombre Ángel, contó que los agentes “llevaron a su hermana, madre, hija y sobrina a la cocina y les obligaron a entregar sus teléfonos”. Agregó: “Todos estaban asustados, lloraban… apuntaban con las armas para que no se movieran”.

Finalmente, los cuatro familiares lograron mostrar documentación que acredita su ciudadanía estadounidense.

Según relató Alvarado, todo comenzó cuando la pareja que rentaba el piso inferior regresó a casa después de comprar comida. Agentes de ICE los habrían seguido hasta la vivienda.

Además, otro hombre que vivía en la planta baja también fue detenido, al igual que un cuarto hombre, padre de dos niños y con un tercero en camino. Su esposa, embarazada de seis meses, dijo que se escondió con sus dos hijos pequeños hasta que fue localizada.

“Ella dijo que tan pronto como su marido salió de la habitación, no lo volvió a ver”, comentó Sofía. Asimismo, añadió que ICE le sugirió que se autodeportara voluntariamente.

La ciudad de Burnsville emitió un comunicado enfatizando que su policía local no participa en la aplicación de la ley federal de inmigración y que, por lo general, no recibe notificación previa de estas operaciones.

