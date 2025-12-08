Los notarios públicos: una trampa en la que caen inmigrantes al realizar trámites

Algunos notarios públicos ofrecen servicios a inmigrantes para los cuales no están certificados, es decir, cometen fraude y afectan la vida de las personas que quieren realizar un trámite ante la oficina de Servicios de Ciudanía e Inmigración (USCIS).

“[Los notarios] son personas que se presentan como calificadas para ofrecer asesoría legal o servicios relacionados con inmigración u otros asuntos legales, pero que, sin tener dicha calificación, suelen victimizar a miembros de las comunidades inmigrantes”, advierte la Asociación Nacional de Abogados (ABA, por sus siglas en inglés.

Ningún notario puede realizar los trámites legales de un abogado: no está autorizado a representar a inmigrantes ante USCIS o tribunales; no puede ayudar en la preparación de un testamento o un documento legal; tampoco ofrecer ayuda legal de ningún tipo y no tiene licencia judicial.

“Las declaraciones falsas sobre la calificación de una persona para ofrecer asesoría legal pueden tener graves consecuencias para los inmigrantes”, agrega ABA. “En muchos casos, el trabajo realizado por estas personas resulta en el incumplimiento de plazos, la presentación de formularios incorrectos o incompletos, o la presentación de solicitudes falsas al gobierno”.

Además, los inmigrantes suelen gastar cientos, miles o decenas de miles de dólares en pagos por lo que creen que son los servicios de un abogado con licencia.

ABA recuerda que un notario público en Estados Unidos solo está autorizado para atestiguar la firma de formularios, no para hacer el proceso legal, como los inmigrantes piensan.

Un reportaje de TypeInvestigations reveló cómo los fraudes de notarios han afectado a familias migrantes, provocando pérdidas de miles de dólares.

“Algunas empresas, que por lo demás son preparadores de impuestos o notarios públicos legítimos, pueden falsear los servicios que están legalmente autorizados a ofrecer, eludiendo la línea entre hablar sobre opciones de inmigración y ofrecer asesoramiento legal para el que no tienen licencia”, indica la investigación. “Los estafadores pueden fugarse con el dinero de las víctimas tras no prestar los servicios prometidos que no estaban autorizados a prestar, o incluso amenazar a los inmigrantes con sacarles dinero”.

La investigación expone que, desde 2015, decenas de personas en Illinois han presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado por fraudes en casos migratorios.

Las pérdidas han sido de hasta $200,000 dólares, según la información obtenida por la publicació que cita el caso de dos mujeres de Chicago y Melrose Park, Illinois.

“Según diez denuncias, se dirigieron a personas entre 2022 y 2023, supuestamente cobrando entre $6,000 y $25,000 dólares por asistencia con las solicitudes de residencia permanente, y en ocasiones advirtiéndoles que si hablaban de sus prácticas, se arriesgaban a ser deportadas”, indica la investigación.

El resultado fue que los inmigrantes no obtuvieron los beneficios por los que pagaron y enfrentan pérdidas económicas y problemas ante autoridades migratorias.

Algunas víctimas cayeron en la trampa por recomendación de personas conocidas, quienes tenían algún trámite en proceso, pero que también terminaron siendo defraudadas.

Los defensores de inmigrantes sugieren buscar ayuda solamente con abogados certificados, no notarios públicos.

