Cuatro inmigrantes perdieron la vida bajo custodia de ICE durante los primeros días de este año

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer que, durante los primeros 10 días de este año, cuatro inmigrantes perdieron la vida mientras se encontraban bajo custodia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Luego de ser reportados como extranjeros carentes de estatus legal detenidos por autoridades federales de inmigración, Parady La, Luis Beltrán Yáñez-Cruz, Luis Gustavo Núñez Cáceres y Geraldo Lunas Campos terminaron perdiendo la vida bajo distintas circunstancias.

El 7 de enero, a sus 46 años, Parady La presuntamente sufrió síntomas severos de abstinencia por el consumo continuo de drogas, situación que, de acuerdo con un reporte, obligó a las autoridades migratorias a trasladarla a un hospital cercano a un centro de detención federal en Filadelfia.

Aunque un grupo de médicos trató de atenderle una lesión cerebral anóxica, un paro cardíaco posterior, shock y fallas orgánicas múltiples provocaron su deceso dos días después.

Con respecto a Luis Beltrán Yáñez-Cruz, se informó que el hombre de 68 años murió a el 6 de enero mientras era trasladado al Hospital John F. Kennedy Memorial en Indio, California, esto a consecuencia de un fuerte dolor en su pecho.

Continúan las detenciones de inmigrantes a merced de agentes de ICE en distintas ciudades de Estados Unidos. (Crédito: Julio Cortez / AP)

Mientras tanto, el 5 de enero en Houston, Luis Gustavo Núñez Cáceres perdió la vida a los 42 años mientras recibía tratamiento para atenderle varios problemas crónicos de salud relacionados con el corazón.

En cuanto al caso de Geraldo Lunas Campos, de 55 años, en el reporte del DHS no se precisa el día cuando falleció mientras permanecía detenido en Montana. Únicamente se indica que su deceso se presentó debido a complicaciones médicas.

A través de un comunicado, el DHS deslindó al ICE de cualquier responsabilidad relacionada con la muerte de los cuatro extranjeros carentes de estatus legal detenidos.

“El ICE se compromete a garantizar que todas las personas bajo custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos. Se proporciona atención médica integral desde el momento de su llegada y durante toda su estancia”, indica la misiva.

Cabe señalar que, en los últimos meses, organizaciones defensoras de los inmigrantes han denunciado que en varios centros de detención prevalecen condiciones de hacinamiento, falta de alimentos e incluso de servicios sanitarios que atentan contra los derechos de las personas detenidas temporalmente.

Sin embargo, las autoridades dan por descartado que dichas anomalías sean reales.

