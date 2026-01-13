La fuerza de la comunidad frena detenciones migratorias

Imágenes captadas por vecinos en Downey muestran el momento en que dos jardineros estaban a punto de ser arrestados y subidos a un vehículo por agentes de inmigración. Sin embargo, la detención no se concretó gracias a la intervención de la comunidad.

El incidente ocurrió el sábado 10 de enero por la mañana, cerca de Benares Street y Ryerson Avenue. En el vídeo se puede ver cómo los vecinos reaccionan de inmediato, sacan sus teléfonos y empiezan a grabar. Mientras los agentes luchaban por detener a los jardineros, los vecinos cuestionaron sus acciones y exigieron que los liberaran, lo que finalmente llevó a los agentes a retirarse y dejar en libertad a los dos hombres.

El momento ha sido celebrado en redes sociales y en grupos de respuesta rápida, así como por otros vigilantes, quienes señalan que el incidente mostró lo valioso que es alzar la voz y unirse cuando ocurre una situación como la registrada en Downey.

La comunidad a salido a defender y a protestar contra la presencia de ICE en el vecindario. Crédito: AP | AP

Los grupos insisten en que una de las cosas más importantes y efectivas para alguien que quiere ayudar a su comunidad, es unirse a grupos y organizaciones que los entrenan para ser vigilante de su vecindario. Dicen que estar preparados se traduce en acciones como la ocurrida el sábado pasado.

“El éxito de la defensa de las comunidades contra el ICE depende de dos cosas: una comunidad organizada, dispuesta a salir unida en gran número y a exigir que no se les arrebaten sus derechos”, dijo Guadalupe Cardona, organizadora de Unión del Barrio, uno de los primeros grupos que hizo un llamado para vigilar a sus comunidades. “El éxito también depende de si los agentes se aprovechan o no de la impunidad que se les ha concedido, o de si cumplen o no órdenes “legales” con órdenes judiciales”.

El momento captado, que sigue circulando en las redes, no es el primer caso en el que la comunidad, junto a grupos de respuesta rápida, ha logrado correr a agentes de inmigración.

En junio, durante el apogeo de las redadas, un vídeo capturó un momento en la ciudad de Bell en el que miembros de la comunidad que protestaban contra ICE se enfrentaron con agentes que habían llegado a su vecindario. En ese momento se dijo que, gracias a un camión de bomberos que estaba bloqueando la entrada de los agentes y a la comunidad, lograron que los agentes dieran marcha atrás y abandonaran la ciudad.

En septiembre, la red de respuesta rápida del condado de Orange, junto a la comunidad, pudo desplegar agentes que estaban estacionados muy cerca de un lavado de carros donde anteriormente había sucedido una redada. Después de que el grupo realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales para alertar a la comunidad sobre la presencia de agentes, personas que vivían cerca llegaron al lugar para exigirles a los agentes que se fueran y lo lograron. Nadie fue detenido.

Joanna Smithson, de 54 años, maestra jubilada que padece cáncer de pulmón terminal, sale a defender a los inmigrantes en Pasadena. Crédito: AP | AP

En su momento, Sandra de Anda, quien forma parte del grupo de respuesta rápida del condado de Orange, dijo que el éxito en detener esa posible redada se debió a la rápida respuesta de la comunidad. Los restaurantes y otros negocios en el área actuaron con rapidez y cerraron sus puertas, mientras otras personas vigilaban el movimiento de los agentes.

“Es fundamental cuestionar a ICE cuando están presentes en tu comunidad. Aunque afirman que hacen cumplir la ley, a menudo carecen de conocimientos básicos sobre la propia ley de inmigración, lo que refleja un modelo de aplicación que prioriza el cumplimiento ciego por encima del análisis crítico”, dijo de Anda.

“Hemos visto que cuando las personas conocen y hacen valer sus derechos establecidos en la Cuarta Enmienda, suelen ser más capaces de evitar la interacción con estas agencias, cuyas tácticas se han vuelto cada vez más violentas y deshumanizadoras. Esto, a su vez, reduce el número de personas detenidas”.

Hay algunos grupos de defensa que incitan a que la comunidad no se deje consumir por el miedo después del asesinato de Renee Nicole Good por un agente de inmigración, ya que ella era una vigilante. Durante una vigilia y protesta en Boyle Heights realizada la semana pasada, organizadores de varios grupos de defensa hicieron un llamado a la comunidad para que se uniera a las organizaciones vigilantes y les enseñaran cómo vigilar con precaución. Declarando que es la única manera de evitar más arrestos.

“Esto requiere una organización previa, con canales de comunicación establecidos, para que, cuando una persona confirme una redada de ICE, acudan muchas más”, dijo la organizadora de Unión del Barrio. “Requiere que las personas conozcan sus derechos. Y también requiere que quienes respondemos mantengamos la distancia y no intervengamos físicamente”.

“Muchos de los agentes no están capacitados y responden a sus emociones primitivas y no a la ley, especialmente porque saben que el gobierno federal les permitirá infringir la ley con impunidad”, agrego.

Incluso dicen que tan solo documentar un encuentro ayuda mucho a familiares y defensores a identificar a personas detenidas. Algo a partir de darles a sus familiares un alivio también ayuda a conectarlos con recursos para ayudar con su caso.

“Esto garantiza que las personas no desaparezcan en el sistema y que cuenten con el apoyo de una defensa legal basada en la comunidad”, comentó de Anda.

Los grupos de defensa dicen que documentar las redadas o intentos de arresto por parte de ICE es importante porque también puede ayudar a las personas cuando demandan a las autoridades o cuando violan sus derechos, sean ciudadanas o no. Como en el caso de los jardineros en Bell, quienes presentaron su tarjeta de residencia y un permiso de trabajo válido, pero aun así intentaron detenerlos.

“Desde el aumento de las medidas de control en las que participan múltiples organismos dependientes del Departamento de Seguridad Nacional —entre ellos la Patrulla Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en colaboración con el Departamento de Justicia y los alguaciles federales—, hemos sido testigos de innumerables detenciones ilegales y violaciones de los derechos individuales”, dijo de Anda.

Courtney Cook, activista de la Red de Respuesta Rápida del condado de Orange y de ICE Fuera de Garden Grove, dijo que ha visto personalmente la importancia de que la comunidad se involucre.

Ella es vigilante de la comunidad, forma parte de un centro en el Home Depot de Garden Grove, y junto con otros voluntarios patrulla la zona y ha establecido una estrecha relación con los jornaleros.

Subraya que el trabajar con los trabajadores migrantes le ha enseñado que ayudar a la comunidad puede hacerse de diferentes formas.

“Hay poder en números, por lo cual hemos establecido centros de defensa comunitaria a largo plazo en lugares vulnerables, como afuera de las tiendas de Home Depot”, dijo Cook.

“A veces, proteger a la gente del secuestro significa llevarla a casa, proporcionarle comida o contratar a alguien por un día. Demostrar a la gente que estaremos allí antes, durante y después de una redada ha generado confianza y ahora las personas afectadas tienen más recursos que antes”.

Por ahora, las organizaciones se están preparando para acciones planeadas para el primer aniversario de la presidencia de Trump. Pero le recuerdan a la gente que aunque salir a manifestarse es importante, lo que hacen en sus comunidades inmediatas y la vigilancia de sus comunidades locales son aún más importantes.

“No podemos permitir que este tipo de actividades se normalicen”, dijo Cook. “Nadie merece ser privado de su vida, y si permitimos que esto ocurra en segundo plano, mientras continuamos con nuestra vida cotidiana, nos convertimos en cómplices”.