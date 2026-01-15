EE.UU. admite error y ofrece disculpas por deportación a Honduras de Any Lucía López, estudiante de Massachusetts

A casi tres meses de haber reportado a Honduras a una estudiante de Babson College, una universidad privada de Massachusetts, el gobierno de Estados Unidos reconoció ante una corte federal que cometió un error, ya que existía una orden judicial que impedía su expulsión inmediata del país.

La estudiante en cuestión es Any Lucía López Belloza, una estudiante universitaria de 19 años de Massachusetts, quien fue detenida el pasado 20 de noviembre en el aeropuerto de Boston cuando estaba a punto de viajar a Texas para pasar el Día de Acción de Gracias con su familia.



López Belloza fue enviada a Honduras dos días después de ser detenida, a pesar de que un juez ordenó que la estudiante permaneciera al menos 72 horas en el país.

Gobiern admite error y ofrece disculpas

Durante la audiencia en la corte federal de Boston, los representantes del gobierno admitieron que un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no activó los protocolos internos necesarios para detener la deportación, lo que derivó en la violación de la orden judicial emitida el 21 de noviembre.

El fiscal auxiliar Mark Sauter ofreció una disculpa formal, asegurando que el error fue involuntario y no una acción deliberada del gobierno.

“En nombre del gobierno, queremos disculparnos sinceramente. Este error fue involuntario de un individuo, no un acto intencional de violar una orden judicial”, afirmó Sauter.

19-year-old Any Lucia Lopez Belloza was flying from Massachusetts to Texas for Thanksgiving when she was arrested at Boston’s Logan Airport and deported to Honduras, despite a court order that she not be deported.



Lopez Belloza spent most of her life in Texas, after coming to… pic.twitter.com/XP5rCgJS7R — CBS News (@CBSNews) January 14, 2026

Defensa denuncia vulneración de derechos

El abogado de López Belloza, Todd Pomerleau, sostuvo que la deportación constituyó una violación del debido proceso y solicitó que la estudiante pueda regresar a Estados Unidos para continuar sus estudios en Babson College.

Según la defensa, el gobierno privó a la joven de sus derechos al ignorar la orden judicial, pese a que su deportación había sido previamente programada por decisiones migratorias de 2016 y 2017.



El juez Richard Stearns calificó el hecho como un error burocrático grave, pero señaló que no parecía haber intención de desacatar la orden judicial, dejando abierta la posibilidad de que López Belloza explore vías legales para regularizar su situación migratoria y regresar al país.



López Belloza, cuya familia emigró de Honduras a Estados Unidos en 2014, actualmente se encuentra con sus abuelos y estudia de forma remota.

Su caso se suma a otros incidentes recientes en los que personas han sido deportadas pese a contar con fallos judiciales que deberían haber detenido su expulsión, como los casos de Kilmar Ábrego García y un hombre guatemalteco identificado como O.C.G..

Durante la audiencia, los abogados del gobierno argumentaron que la corte podría carecer de jurisdicción, ya que la acción legal se presentó varias horas después de que la estudiante ya estuviera en ruta hacia Texas. Sin embargo, admitieron que se violó la orden del juez debido a un malentendido sobre su alcance.

El futuro de Any Lucía López Belloza

El juez Stearns indicó que, aunque el error fue grave, la joven fue la víctima de una falla administrativa y podría solicitar una visa de estudiante para regresar a Estados Unidos. La defensa planea trabajar en la reapertura de la orden de deportación subyacente y en su posible retorno al país para finalizar su educación universitaria.

Sigue leyendo: