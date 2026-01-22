Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley de Seguridad Nacional, pese a críticas a ICE

Los republicanos de la Cámara de Representantes superaron la oposición demócrata para aprobar un proyecto de ley que financia al Departamento de Seguridad Nacional, la agencia federal que encabeza la ofensiva migratoria de Donald Trump.

La votación de 220 a 207, con siete demócratas uniéndose a casi todos los republicanos, se produjo en medio de una creciente indignación por sus tácticas violentas y de mano dura en Minnesota y otros lugares, acentuándose con la muerte de Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, en Minneapolis a principios de este mes a manos de un agente migratorio.

La medida del DHS financia a la Guardia Costera, ICE, CBP, FEMA, TSA y otras agencias hasta el final del año fiscal en curso, el 30 de septiembre.

Los demócratas exigieron una votación independiente sobre el proyecto de ley de financiación del DHS para que se hiciera un debate público sobre su objeción a las duras tácticas de aplicación de la ley de la administración Trump.

While Democrats continue vilifying and attacking our brave men and women in ICE, President Trump and Republicans will ALWAYS have the backs of those who keep our country SAFE 🇺🇸 pic.twitter.com/f5Is2vXZuH — GOP (@GOP) January 23, 2026

ACLU reclama presupuesto excesivo para ICE

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) criticó ferozmente la aprobación del proyecto de ley que añadiría miles de millones a los asombrosos 170 mil millones de dólares en fondos a la “One Big Beautiful Bill Act” (Ley de una Gran y Hermosa Factura), para la aplicación de la ley migratoria, mientras que el índice de aprobación de ICE alcanza su mínimo histórico.

“Este proyecto de ley también surge en medio del temor y la indignación pública en respuesta a los abusos y la violencia generalizados por parte de ICE y la Patrulla Fronteriza, incluyendo su continuo y creciente ataque a Minneapolis. Las recientes encuestas de opinión pública tras el asesinato de Renee Good en Minneapolis muestran que el índice de aprobación del ICE está en su nivel más bajo desde que el presidente Trump asumió el cargo en enero de 2025”, emitió la organización.

De aprobarse en el Senado, insistió, el proyecto de ley representaría un sello de aprobación para el ICE, incluso mientras la agencia continúa operando con impunidad y con un creciente desprecio por los derechos constitucionales.

En respuesta a esta noticia, Kate Voigt, asesora principal de políticas de ACLU, expresó que: “El voto de la Cámara a favor de un financiamiento excesivo para ICE, sin medidas significativas de rendición de cuentas, está completamente desfasado de las encuestas que muestran que la mayoría de los votantes se oponen a los ataques de ICE y la Patrulla Fronteriza contra nuestras comunidades”.

“El proyecto de ley no logra frenar a ICE y la Patrulla Fronteriza en un momento en que están involucrados en un ataque sin precedentes contra nuestros derechos, seguridad y estilo de vida democrático. Los miles de millones de dólares en fondos de este proyecto de ley solo animarán a seguir arrestando a nuestros vecinos, tanto inmigrantes como ciudadanos estadounidenses, sin importar el costo para nuestras comunidades, nuestra economía y la integridad de nuestra Constitución”, insistió.

Traición desde la Cámara

Los grupos de derechos humanos Fight for the Future y Mijente acusaron una traición de los funcionarios electos que votaron hoy a favor de aprobar fondos adicionales para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “en medio de las continuas y letales redadas terroristas de ICE en todo el país”.

“Hoy, siete demócratas se unieron a los republicanos para votar a favor de una propuesta que fortalecería aún más a la violenta agencia, el ICE, mediante un aumento de la financiación del DHS, que inevitablemente incluye una expansión de la tecnología de vigilancia. Los demócratas que apoyaron el paquete fueron los representantes Jared Golden, Marie Gluesenkamp Pérez, Henry Cuellar, Tom Suozzi, Laura Gillen, Don Davis y Vicente González”, relataron las organizaciones en un comunicado.

