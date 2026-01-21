ICE confirma redadas en Maine y casi 50 arrestos hasta ahora

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el inicio de una operación de control migratorio en el estado de Maine, mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que casi 50 personas han sido arrestadas hasta el momento.

De acuerdo con autoridades federales, la acción forma parte de un operativo denominado “Operación Captura del Día”, aunque el DHS no ha dado detalles precisos sobre el número total de agentes involucrados ni la cifra exacta de detenidos.

La subdirectora adjunta de ICE, Patricia Hyde, señaló que la agencia cuenta con una lista de 1,400 personas como objetivos en Maine, lo que representaría aproximadamente el 10% de la población inmigrante sin estatus legal permanente en el estado, según datos del Instituto de Política Migratoria.

Funcionarios locales han expresado su preocupación ante la falta de comunicación por parte de las autoridades federales. Alcaldes y autoridades municipales indicaron que ICE no ha coordinado ni informado previamente a las ciudades sobre estas acciones.

El alcalde de Lewiston, Carl Sheline, condenó públicamente el operativo y calificó las redadas como tácticas de intimidación. En un comunicado, afirmó que este tipo de acciones generan miedo y afectan el bienestar de las comunidades inmigrantes, reiterando que la ciudad “defiende la dignidad de todas las personas que consideran a Maine su hogar”.

Por su parte, ICE emitió un comunicado en el que aseguró que el operativo está enfocado en lo que describe como “los peores inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales”, afirmación que ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

Organizaciones piden a inmigrantes resguardarse

Ante la continuidad de las detenciones, organizaciones comunitarias locales han recomendado a los inmigrantes permanecer en sus hogares y evitar salir si no es estrictamente necesario, especialmente en el área metropolitana de Portland.

Grupos como Project Relief Maine, Presente! Maine y No ICE for Maine advirtieron que, por el momento, no es seguro estar en espacios públicos como calles, paradas de autobús o zonas escolares.

Project Relief Maine también solicitó el cierre temporal de las escuelas públicas de Portland durante el resto de la semana, luego de que se reportara el arresto de una madre inmigrante tras dejar a su hijo en la escuela.

“En este momento, no es seguro estar al aire libre, ya sea caminando, conduciendo o esperando en una parada de autobús”, señaló la organización a través de redes sociales.

Las organizaciones continúan brindando información y apoyo legal a las familias afectadas, mientras la comunidad inmigrante permanece en alerta ante el desarrollo de estas redadas.

