Departamento de Justicia investiga protesta en iglesia vinculada a alto funcionario de ICE

El Departamento de Justicia anunció una investigación federal luego de que un grupo de manifestantes interrumpiera un servicio religioso en la Iglesia Cities, en St. Paul, Minnesota.

El hecho fue presentado por autoridades federales como un ataque a la libertad religiosa, pero organizaciones comunitarias y defensores de derechos civiles advierten que el foco del debate se está desplazando deliberadamente para invisibilizar las denuncias contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La protesta, registrada en video y difundida por Black Lives Matter Minnesota, tuvo lugar el domingo por la mañana y apuntó directamente a la doble función de David Easterwood, quien figura como uno de los pastores de la iglesia y, al mismo tiempo, se desempeña como director interino de la oficina de campo de ICE en St. Paul.

Aunque Easterwood no se encontraba presente durante el servicio, los manifestantes denunciaron lo que consideran una contradicción ética entre predicar valores cristianos y supervisar una agencia acusada de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de migrantes.

“Alguien que dice adorar a Dios y enseñar sobre el amor al prójimo está ahí fuera dirigiendo a agentes de ICE”, expresó uno de los manifestantes frente a la congregación.

El mensaje no fue casual: ICE enfrenta una creciente ola de cuestionamientos por prácticas como perfiles raciales, arrestos sin orden judicial y detenciones arbitrarias, acusaciones que recientemente dieron lugar a una demanda colectiva presentada por la ACLU en Minnesota, en la que Easterwood figura como uno de los demandados.

Pese a este contexto, la reacción del gobierno federal se centró casi exclusivamente en condenar la protesta. La fiscal general Pam Bondi calificó el hecho como un “ataque” y prometió aplicar “todo el rigor de la ley federal”.

ICE, por su parte, aprovechó el episodio para responsabilizar al gobernador Tim Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, acusándolos de “incitar a turbas”. Sin embargo, el gobernador respaldó el derecho a la protesta pacífica y rechaza cualquier interrupción de lugares de culto.

