“Los agentes de ICE son los que infringen la ley, no los manifestantes pacíficos”: senador Chris Van Hollen

En medio de una creciente ola de protestas y fuertes críticas por el actuar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, el senador demócrata Chris Van Hollen (Maryland) lanzó una dura acusación contra la agencia federal y pidió una “reforma drástica” a sus operaciones bajo la administración del presidente Donald Trump.

“Los agentes de ICE son quienes infringen la ley, no los manifestantes pacíficos”, declaró Van Hollen en entrevista con Jonathan Karl, del programa This Week de ABC News. “No deberíamos financiar una operación de ICE completamente ilegal. Donald Trump prometió ir tras ‘lo peor de lo peor’, pero sus propios datos muestran otra cosa”.

El legislador subrayó que, según cifras oficiales del propio ICE, alrededor del 80% de las personas detenidas en todo el país no representaban ninguna amenaza para la seguridad pública. “En lugar de corregir ese problema, eliminaron los datos para que ya no podamos verlos”, acusó.

Las declaraciones se producen tras el tiroteo fatal de Renee Good, una mujer que murió en Minneapolis a manos de un agente de ICE, un hecho que reavivó la indignación pública y elevó la tensión en torno a la política migratoria del segundo mandato de Trump.

Dr. King repeatedly reminded us that the inaction of good people was the greatest threat to the pursuit of justice.



Today, in the face of a lawless and tyrannical president, inaction isn't an option. We must continue to stand up, speak up, & fight back. pic.twitter.com/f7uyoJ0n3I — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) January 19, 2026

Protestas, Ley de Insurrección y revisión interna

Las manifestaciones en Minneapolis se intensificaron luego de la muerte de Good, mientras el presidente Trump advirtió que podría invocar la Ley de Insurrección para desplegar tropas en servicio activo si la situación se descontrolaba. Un día después, sin embargo, matizó su postura.

“No creo que haya ninguna razón ahora mismo para usarla, pero si lo necesitara, lo usaría”, dijo el mandatario a reporteros.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que su dependencia abrió una revisión interna sobre la conducta del agente involucrado en el tiroteo. Noem había sugerido inicialmente que el oficial actuó en defensa propia, lo que generó aún más críticas entre líderes demócratas y defensores de derechos civiles.

Van Hollen advirtió que una mayor militarización solo agravaría la crisis. “Ya hay unos 3,000 agentes de ICE en Minneapolis y apenas 600 policías locales. Invocar la Ley de Insurrección sería echarle gasolina al fuego”, afirmó.

Demócratas piden desmantelar o reformar ICE

Las críticas no se limitaron a Van Hollen. El senador Rubén Gallego (demócrata de Arizona) fue más lejos al sugerir que ICE debería ser “desmantelado por completo”. “Tiene que reconstruirse de acuerdo con lo que la gente quiere: una aplicación de la ley que persiga a delincuentes peligrosos y se enfoque en la seguridad, no en un escuadrón de matones creado por Stephen Miller y Donald Trump”, dijo Gallego a CNN.

I will not vote for a DHS budget that gives more money to Stephen Miller’s goon squad. I won’t fund terrorizing communities or targeting everyday people just trying to live their lives. pic.twitter.com/MmYOYCwTqc — Ruben Gallego (@RubenGallego) January 18, 2026

Van Hollen, aunque evitó hablar de abolir la agencia, fue claro en que no apoyará más fondos para sus operaciones actuales. “No votaré ni un solo centavo para financiar esta operación ilegal y brutal mientras no haya reformas significativas”, sostuvo.

Mientras tanto, líderes locales de Minneapolis, incluido el alcalde Jacob Frey, han insistido en que las protestas han sido mayoritariamente pacíficas y que la presencia masiva de agentes federales es lo que ha provocado el clima de tensión.

Para Van Hollen, el debate es claro: “Todos queremos seguridad fronteriza y que los criminales violentos enfrenten consecuencias. Lo que no queremos es una operación fuera de control que viole los derechos constitucionales de la gente”.

Sigue leyendo: