Organizaciones exigen cierre inmediato del centro de detención en Texas tras muerte de inmigrante

Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, grupos legales y entidades religiosas de Texas y Nuevo México exigió el cierre inmediato del centro de detención Camp East Montana, ubicado en Fort Bliss, en El Paso, tras la muerte de tres inmigrantes bajo custodia de ICE en ese centro en lo que va de año.

Identificado como Víctor Manuel Díaz, de origen nicaragüense. Es la tercera muerte de ese tipo en el mismo centro de detención en apenas 44 días, lo que pone de relieve el letal patrón de abuso, negligencia e impunidad que ha caracterizado al centro desde su apertura, según cita la coalición.

La muerte de Víctor Manuel Díaz se produce en medio de la indignación nacional tras la publicación de una investigación que confirmó que Geraldo Lunas Campos, un padre de 55 años detenido en el Campamento East Montana, murió por asfixia después de que los guardias lo estrangularan.

Posteriormente, las autoridades federales amenazan con deportar a testigos clave del incidente, lo que genera serias preocupaciones sobre la rendición de cuentas y los esfuerzos por ocultar las pruebas de abuso en el centro.

El Campamento East Montana se apresuró a entrar en funcionamiento en agosto de 2025, a pesar de las advertencias explícitas de miembros del Congreso y defensores de derechos humanos de que la instalación causaría graves daños y pérdidas de vidas. El campamento está construido en terrenos que históricamente se utilizaron para detener a personas de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y ahora alberga a más de 2700 personas, lo que lo convierte en el centro de detención migratoria más grande del país.

El caso se conoce en medio de una creciente indignación nacional tras reportes periodísticos que confirmaron que Geraldo Lunas Campos, un inmigrante cubano de 55 años detenido en el mismo centro, murió por asfixia luego de que presuntamente guardias lo inmovilizaran presionando su cuello.

Las organizaciones denunciaron además que autoridades federales estarían amenazando con deportar a testigos clave del hecho, lo que ha generado serias preocupaciones sobre posibles intentos de ocultar responsabilidades.

Por ello, instaron a la administración Trump a revertir el rumbo de inmediato y exige que el Congreso actúe para poner fin a este ciclo de abuso e impunidad. El Campamento East Montana debe cerrarse sin demora y debe iniciarse de inmediato una investigación exhaustiva e independiente de todos los centros de detención. La falta de acción seguirá costando vidas. A continuación, se pueden encontrar citas de representantes de organizaciones:

“El Campamento East Montana se construyó para hacer desaparecer a las personas, despojarlas de sus derechos y mantenerlas alejadas de la vista pública aquí en nuestra comunidad fronteriza. Esta es la tercera muerte en este centro, y cada una de ellas demuestra el costo letal de usar la detención como la respuesta predeterminada a la migración”, declaró Marisa Limón Garza, directora ejecutiva del Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas.

“Nadie debería morir por buscar seguridad, dignidad o un futuro para su familia. El Campamento East Montana está matando gente y debe ser clausurado de inmediato. Estamos indignados y desconsolados por la muerte de un tercer migrante en el Campamento East Montana. Las tres personas que han fallecido desde agosto mientras estaban detenidas fueron muertes evitables y reflejan las condiciones peligrosas e inhumanas que se ven obligadas a soportar las personas migrantes”, reclamó.

Camp East Montana

La coalición pidió a la administración del presidente Donald Trump revertir de inmediato el uso de la instalación y exigió al Congreso iniciar una investigación independiente sobre las condiciones en todos los centros de detención migratoria.

“Camp East Montana fue construido para hacer desaparecer a las personas, despojarlas de sus derechos y almacenar seres humanos fuera de la vista pública”, afirmó Marisa Limón Garza, directora ejecutiva del Las Americas Immigrant Advocacy Center.

“Esta es la tercera muerte en este lugar y cada una demuestra el costo letal de usar la detención como respuesta principal a la migración”, citó el comunicado.

Por su parte, la organización Estrella del Paso exige rendición de cuentas y transparencia inmediatas para garantizar el cese inmediato de las violaciones de derechos humanos y las muertes en el Campamento East Montana.

“Fort Bliss tiene una larga y dolorosa historia de ser utilizado para cometer atrocidades contra los derechos humanos: campos de internamiento japoneses, la detención de menores no acompañados y, ahora, inmigrantes. El Gobierno no puede seguir actuando con impunidad e indiferencia temeraria mientras la gente sufre y muere tras las rejas. Cada día que el Campamento East Montana permanece abierto, miles de padres, niños y personas que huyen de la violencia y la pobreza corren el riesgo de perder la vida por buscar la supervivencia”.

“Lamentamos las vidas perdidas y nos solidarizamos con sus seres queridos. Las personas migrantes no son desechables. Son seres humanos que merecen atención, dignidad y protección. Campamento East Montana. Debe cerrarse de inmediato. Cualquier otra medida constituye un fracaso moral!”, declaró Melissa M. Lopez, Directora Ejecutiva de Estrella del Paso.

