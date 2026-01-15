Agente de ICE dispara a venezolano durante operativo en Minneapolis

Un agente federal de inmigración disparó el miércoles contra un ciudadano venezolano en Minneapolis, informaron autoridades municipales, que pidieron “mantener la calma” ante el aumento de la tensión social en la ciudad.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, explicó que el tiroteo se produjo tras un altercado frente a una residencia en el norte de la ciudad, entre un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y un hombre adulto.

“Durante el forcejeo, el agente federal disparó su arma e hirió a un hombre”, señaló O’Hara en una rueda de prensa.

La versión del Departamento de Seguridad Nacional

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el incidente en una publicación en la red social X, donde indicó que el herido es “un inmigrante ilegal de Venezuela” que fue detenido durante un control de tráfico y se resistió al arresto.

Según el DHS, mientras el agente y el individuo forcejeaban en el suelo, dos personas salieron de un apartamento cercano y atacaron al funcionario con una pala para nieve y un palo de escoba.

Ante esa situación, el agente “realizó un disparo defensivo para proteger su vida”, hiriendo al venezolano en la pierna.

El estado de la víctima y disturbios posteriores

Las autoridades locales informaron que la herida no puso en peligro la vida del ciudadano venezolano, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

O’Hara agregó que, tras el tiroteo, se congregó una multitud de manifestantes en el lugar de los hechos y que algunos lanzaron fuegos artificiales contra los agentes policiales.

El incidente ocurre apenas una semana después de que Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años, muriera dentro de su vehículo el 7 de enero tras recibir disparos de un agente de ICE durante una redada migratoria, también en Minneapolis.

Ambos casos han intensificado el rechazo de las autoridades locales y estatales a las operaciones federales de inmigración en Minnesota.

Trump amenaza con invocar el Ley de Insurrección

Tras los disturbios, el presidente Donald Trump amenazó este jueves con invocar Ley de Insurrección —que permite el despliegue de fuerzas militares dentro del país— si las autoridades de Minnesota no detienen lo que calificó como “ataques” contra los agentes migratorios.

“Si los políticos corruptos de Minnesota no acatan la ley y no detienen los ataques de los agitadores profesionales y los insurrectos contra los patriotas del ICE, invocaré el Acta Insurreccional”, escribió Trump en la red Truth Social.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el mandatario ha impulsado una política de deportaciones masivas, uno de los ejes centrales de su campaña electoral.

Rechazo de autoridades locales y estatales

Las autoridades de Minneapolis y del estado de Minnesota han rechazado abiertamente las acciones del DHS y de ICE en la región.

“Esto no es sostenible”, declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, al señalar que la presencia de agentes migratorios y de la Patrulla Fronteriza “está creando caos” en la ciudad y el estado.

En un video difundido en redes sociales, el gobernador Tim Walz denunció “el caos, la interrupción y el trauma” que, a su juicio, el gobierno federal está generando en la comunidad, y describió operativos de ICE con agentes “armados, enmascarados y con poca capacitación”.

Sigue leyendo:

• El agente de ICE que mató a una mujer en Minnesota recauda más de $700,000 dólares en donativos

• Demócratas acusan al gobierno de Trump de “encubrir” caso de mujer abatida por ICE

• “Kristi Noem debería dimitir antes de que maten a más estadounidenses”, exige Gavin Newsom