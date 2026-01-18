Noem minimiza orden de juez en Minnesota y defiende operaciones de ICE

Pese a que una jueza federal de Minnesota ordenó el viernes que los agentes de inmigración estadounidenses desplegados en masa en Minneapolis vean restringidas algunas de las tácticas, como el uso de los gases lacrimógenos, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que dicha norma “no cambió nada”

“Estos agentes del orden trabajan a diario para proteger al pueblo estadounidense, y seguirán haciéndolo porque creen en hacer cumplir la ley, que es precisamente lo que el presidente Trump les ha encomendado”, declaró Noem a CBS.

La sentencia se dictó en respuesta a una demanda presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales el 17 de diciembre, tres semanas antes de que un agente de inmigración disparara mortalmente a Renee Good, una mujer de 37 años, en Mineápolis, provocando oleadas de protestas y poniendo en vilo a la ciudad.

La demanda se interpuso en nombre de seis manifestantes y observadores que alegaban que la actuación de los agentes del ICE había vulnerado sus derechos constitucionales.

Para muchos, se trató de una victoria para los activistas locales de la ciudad más poblada de Minnesota, sin embargo, para Noem la orden fue “un poco ridícula”.

“Solo usamos esos agentes químicos cuando hay violencia y se perpetúa, y es necesario establecer el orden público para mantener la seguridad de la gente”, dijo Noem. “Así que la orden del juez no cambió en nada nuestra forma de operar sobre el terreno, porque básicamente nos dice que hagamos lo que ya hemos estado haciendo”.

Miles de agentes federales han sido desplegados en el área de Minneapolis en las últimas semanas para realizar operativos de control migratorio e investigar denuncias de fraude en el estado. Los agentes federales de las fuerzas del orden han enfrentado acusaciones de emplear tácticas agresivas.

Noem culpó a los manifestantes y a los líderes locales por los incidentes violentos, incluido uno en el que una pareja dijo que ellos y sus seis hijos fueron gaseados mientras conducían a casa después de la práctica de baloncesto.

“Esa familia se vio envuelta en esa situación debido a manifestantes violentos que obstaculizaban las operaciones policiales, y esa familia nunca se habría encontrado en esa situación si esos manifestantes hubieran actuado pacíficamente y las fuerzas del orden hubieran podido hacer su trabajo sin ser amenazadas”, dijo Noem.

Además, acusó que “el alcalde y el gobernador han permitido que este tipo de violencia se perpetúe en todo Minneapolis”, afirmando que es “la razón por la que hay otras personas inocentes que se ven afectadas en toda la ciudad”.

Sigue leyendo: