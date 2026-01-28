Serán investigados abusos de agentes de inmigración en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este martes que se investigarán casos de abuso por parte de agentes federales de inmigración.

En un comunicado, Newsom y el fiscal general de California, Rob Bonta, informaron que las corporaciones policiales locales y estatales tienen autoridad para investigar los delitos cometidos por los agentes federales.

The Trump Administration CANNOT be trusted to truthfully investigate their federal agents. Given what happened in Minnesota, they've made this clear.



Our local and state law enforcement have the absolute authority to investigate any potential crimes committed by federal agents. https://t.co/WyUhHcr6r1 — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) January 27, 2026

Los funcionarios emitieron una guía que recuerda a las agencias estatales y locales su jurisdicción concurrente para investigar posibles delitos cometidos por agentes federales.

Sigue leyendo: ICE arresta a dos personas en barrio de Los Ángeles, denuncian residentes

La medida anunciada por Newsom y Bonta ocurre en respuesta a la negativa del gobierno de Donald Trump a cooperar con investigaciones estatales y locales tras las dos muertes recientes en Minneapolis por disparos de agentes federales de inmigración.

Después de que ocurrieron los tiroteos en que murieron Renee Good y Alex Pretti este mes en Minnesota, el gobierno federal no solo se negó a investigar ambos incidentes, sino que también intentó impedir que lo hicieran otras agencias.

Bonta dijo que el Departamento de Justicia de California está preparado para apoyar a las agencias estatales y locales para tener acceso a escenas del crimen y a evidencia relevante para investigaciones activas de posibles delitos estatales por parte de las autoridades federales de inmigración.

Sigue leyendo: Preocupación por posible colaboración policial con autoridades migratorias en California

“California está lista para tomar todos los pasos necesarios para investigar conductas potencialmente ilegales de agentes federales que ocurran en nuestro territorio, y donde los hechos lo justifiquen, presentar cargos por violaciones del Código Penal de California“, expresó el fiscal general.

Bonta dijo que las corporaciones policiales estatales y locales en California tienen la autoridad para investigar posibles violaciones de la ley estatal, incluso cuando esos delitos son cometidos por agentes federales.

Los tribunales federales reconocen que los agentes federales no tienen inmunidad absoluta para ser enjuiciados bajo las leyes de California.

Sigue leyendo: ICE amenaza con redadas durante el Super Bowl en Santa Clara

Newsom mencionó que un juez nombrado por Trump ordenó al gobierno federal no destruir evidencia relevante para las investigaciones de los tiroteos en Minneapolis después de las preocupaciones de que las autoridades estaban obstruyendo las investigaciones estatales y locales.

“Los funcionarios de la administración Trump han mentido repetidamente al pueblo estadounidense. Dado lo que sucedió en Minnesota, no podemos subcontratar nuestro deber fundamental de proteger a los californianos simplemente aceptando las narrativas federales“, dijo.

Los funcionarios estatales aseguraron que California está preparada para investigar conductas potencialmente ilegales de agentes federales que ocurran en el estado y, cuando los hechos lo justifiquen, presentar cargos por violaciones del Código Penal.

Sigue leyendo: Demanda contra ICE por condiciones inhumanas en centro de detención de Adelanto

Para tener acceso a posibles escenas de delitos y evidencia, las agencias policiales locales pueden contactar a la División de Aplicación de la Ley del Departamento de Justicia de California.

Además, los residentes pueden reportar incidentes de abusos por parte de agentes federales en el sitio web del Departamento de Justicia de California en este enlace.

De acuerdo con la guía anunciada este martes por Newsom y Bonta, el Departamento de Justicia de California establece que:

Los estados tienen autoridad primaria para investigar y enjuiciar violaciones de la ley penal estatal , incluso por agentes federales.

, incluso por agentes federales. Las agencias policiales de California pueden investigar independientemente tales incidentes y no están obligadas a comunicar su investigación a las autoridades federales .

. El Departamento de Justicia de California está disponible para asistir y puede solicitar órdenes judiciales para asegurar evidencia.

Rob Bonta encabezó un escrito de “amicus curiae” en apoyo a la demanda de Minnesota contra las tácticas militarizadas de la administración Trump durante los operativos de inmigración en Minneapolis y St. Paul.

Sigue leyendo: ICE arresta a más latinos sin historial criminal, indica estudio de UCLA

Previamente, Bonta lideró una campaña similar en oposición a las paradas migratorias ilegales en el Valle Central de California y dirigió una coalición multiestatal para solicitar una orden de restricción temporal para detener a las agencias federales de participar en prácticas ilegales en Los Ángeles.

Recientemente, Newsom y Bonta obtuvieron una decisión del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California que pone fin a la federalización continua y el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles.

Sigue leyendo:

· Activistas denuncian posible complicidad de policías locales en redadas de ICE en California

· Protestas en Los Ángeles contra ICE tras muerte de Alex Pretti en Minneapolis

· Funcionarios locales critican operativos migratorios tras tiroteos en California