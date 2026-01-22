Funcionarios locales critican operativos migratorios tras tiroteos en California

Funcionarios locales cuestionan la legalidad de los operativos migratorios y las tácticas que llevan a cabo los agentes federales tras los tiroteos en los que han estado involucrados en redadas que se remontan al verano del año pasado.

Las críticas de líderes locales y miembros de comunidades surgieron después del incidente más reciente, que ocurrió la mañana de este miércoles en el área de Willowbrook, donde un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza abrió fuego durante un operativo migratorio.

“Cuando se crea una atmósfera de desconfianza, incluso si hubiera sido un arresto legítimo, los barrios no confían en esta situación por lo que sucedió en Minneapolis, sino por lo que sucede aquí desde junio pasado y no se detiene“, expresó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Sigue leyendo: Familia de Long Beach se autodeporta a México por acoso de ICE

Incidentes que se vuelven violentos durante operativos de inmigración que involucran a los agentes federales no son raros en el sur de California.

En octubre, un popular tiktoker de Los Ángeles, Richard Parias, sufrió una herida de bala en un brazo cuando agentes federales intentaban detenerlo. Los agentes argumentaron que Parias intentó atropellarlos, pero posteriormente un juez desestimó los cargos en su contra.

Unos días después, Carlos Jiménez, ciudadano estadounidense, fue lesionado en un hombro por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el condado de San Bernardino. Según ICE, el hispano intentó arrollar con su vehículo a los agentes federales.

Sigue leyendo: Cinco arrestados por CBP en redadas en Anaheim

En agosto, agentes de inmigración dispararon contra una camioneta en un intento por detener a un hombre en el condado de San Bernardino, cuando en el vehículo también viajaban su hijo y su yerno, sin que nadie sufriera alguna herida. Los agentes dijeron que el sujeto intentó atropellarlos.

“No existe ninguna práctica recomendada de las fuerzas del orden que sugiera pararse frente a un vehículo en movimiento o disparar contra él“, dijo la supervisora del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, quien representa al distrito donde ocurrió el tiroteo en Willowbrook.

“Para mí, esto pone en duda la capacitación, la orientación y la verdadera intención de estos agentes de ICE”, agregó la supervisora.

Sigue leyendo: Hispano demanda al LAPD por lesión causada por proyectil de espuma

Funcionarios estatales y locales aprobaron leyes que prohíben a los agentes de la ley ocultar sus rostros cuando estén activos en operativos en California, normas que, en su mayoría, han sido ignoradas por los agentes federales de inmigración.

Sigue leyendo:

· CHIRLA denuncia ataque a líneas directas de ayuda a inmigrantes en Los Ángeles

· Preocupación en iglesia de Los Ángeles tras arresto de miembros en redada migratoria

· Jardinero de Los Ángeles se autodeporta a México tras ser detenido por ICE